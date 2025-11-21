Estratega de Natalia Díaz atribuye crisis de violencia a falta de liderazgo en el Ministerio de Seguridad

Juan José Andrade, exdirector de Policía, fue presentado como el estratega de seguridad del comando de campaña de Natalia Díaz, candidata presidenciald de Unidos Podemos. Foto Alonso Tenorio

Juan José Andrade, estratega en materia de seguridad de la campaña presidencial de Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos (UP), afirmó que la crisis de violencia que atraviesa el país se debe a la falta de liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública.

“La seguridad no tiene rumbo porque no tiene mando”, afirmó este jueves el asesor de UP y exdirector de la Policía (2010-2018). Andrade estuvo al frente de la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras durante el primer periodo de Mario Zamora —actual ministro de Seguridad Pública— al frente de esa cartera (2011-2014).

El exjerarca señaló que la situación actual refleja fallas de conducción en materia de seguridad, ya que, según dijo, “quienes han estado al frente de la seguridad pareciera que no tienen el conocimiento necesario para llevarnos a buen puerto, yo creo que ahí es donde ha estado el problema”.

Andrade, quien fue viceministro de Seguridad en el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), alegó que Costa Rica no tiene un problema de policía, “sino un problema de mando, no tiene liderazgo en sus policías, lo que reina es la confusión y cuando no hay estrategia, lo que se cosecha es la improvisación”.

Señaló, con dureza, que el alza en los homicidios se debe a que “no se ha hecho absolutamente nada” para frenar que nuevas víctimas se sumen a las crecientes estadísticas. En su criterio, el país está atravesando su peor momento en inseguridad.

Defiende rol de Díaz en el gobierno

Rechazó que haya una discordancia entre sus críticas a la actual administración del presidente Rodrigo Chaves y su decisión de integrarse a la campaña de Natalia Díaz, pese a que esta fungió como ministra de la Presidencia, desde el inicio del gobierno y hasta junio de 2024.

Mientras Díaz ocupaba una silla en el gabinete de Chaves, Costa Rica registró 907 homicidios en 2023, la cifra más alta de la historia del país. La tasa de asesinatos pasó de 12,5 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 17,2.

Díaz fue la representante del Poder Ejecutivo en la mesa de trabajo de los supremos poderes, que se formó por iniciativa del presidente legislativo, Rodrigo Arias, y en la cual también participó el Poder Judicial. El objetivo de este grupo era consensuar reformas de ley que dotaran al Estado de más herramientas para enfrentar la lucha contra los grupos criminales.

“El enfoque de doña Natalia estaba de acuerdo a las asignaciones que el presidente le daba y estoy convencido que lo hizo de la mejor manera. El problema es de seguridad y el que tiene la decisión de nombrar el ministro o de quitarlo, es el presidente, y si el presidente no lo quita, es porque él está convencido y contento de lo que hace el ministro actualmente, y su equipo de trabajo”, declaró Andrade.

Añadió que, en su opinión, “faltan acciones desde la gestión del Ministerio (de Seguridad), porque ahí están los recursos, porque ahí está la gente y los expertos”.

Asesor se pone a las órdenes de Rodrigo Chaves

El exdirector de Policía también se puso a las órdenes del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Seguridad, Mario Zamora. Señaló estar dispuesto a compartir el plan de Unidos Podemos para enfrentar la delincuencia y “empezar a trabajar ya, porque esto no puede esperar”.

“Esto no es un tema de política, aquí estamos equivocados si pensamos que la seguridad es un tema de partidos políticos”, subrayó.

Explicó que para ejecutar las acciones de la estrategia que proponen, no se necesitan recursos extraordinarios. “Los recursos operativos están, para el pago de combustible, las plazas están, los policías están, lo que ha faltado es mando”, reiteró.

Según Andrade, lo más importante es que la calle se vuelva a retomar, “y eso se puede hacer mañana, si el presidente quiere”.

En su criterio, lo más doloroso de la situación que vive actualmente Costa Rica, es “la sensación de que el Estado hace rato nos entregó (...) que el Estado se apartó y estamos quedando absolutamente solos contra la delincuencia y atrapados en una vorágine terrible, de violencia, de sangre y de muerte”.

Natalia Díaz: ‘El presidente no está siendo bien asesorado’

Natalia Diaz cuestionó el rumbo de la administración de Rodrigo Chaves, de la cual formó parte, en materia de seguridad. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La aspirante presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, externó un criterio similar al manifestar que, en su opinión, “el presidente no está siendo bien asesorado. Estamos en un punto crítico donde se requiere de ayuda, de humildad para pedir consejo”.

Argumentó que si bien hay cosas buenas qué rescatar de la actual administración, en materia de seguridad “no se está haciendo bien”.

Natalia Díaz: "En seguridad el presidente está mal asesorado, se necesita humildad"

Señaló que parte del problema por el cual los distintos actores no se han puesto de acuerdo, para formar un frente unido contra la inseguridad, es que se ha caído en una dinámica de “seguir echándonos la culpa unos a otros”.

“En este momento, quien tiene la responsabilidad directa de articular, no de resolver toda la situación solo, y de tener la actitud de decir ‘a pesar de las diferencias, aquí estoy, y quiero retomar esto’, es el presidente”, anotó.

Díaz explicó que si bien puede existir frustración sobre las deficiencias en las actuaciones de los poderes Legislativo y Judicial, no se puede cerrar la puerta al diálogo con estos actores.

Igualmente, señaló que no se puede depender de una ley para resolver la situación. “Yo no puedo llegar a decirle a la gente que me espere seis o siete meses a que se acomoden los diputados, y a que nos pongamos de acuerdo con proyectos de ley, que eso no es cosa menor, y depender de eso para resolver problemas de seguridad”, declaró Díaz.

La candidata abogó por la articulación y la construcción de acuerdos para dar soluciones inmediatas, que permitan corregir el rumbo que lleva el país.