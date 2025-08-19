Chaves contraataca a Natalia Díaz sobre crisis de seguridad: Nunca dijo que algo estuviera mal

El presidente Rodrigo Chaves respondió este lunes a los cuestionamientos de la exministra de la Presidencia y ahora candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), Natalia Díaz, quien afirmó un día antes que el gobierno de Chaves perdió el control de la seguridad en Costa Rica.

Chaves afirmó al canal Trivisión que, durante el tiempo en que Díaz formó parte de su gobierno, nunca externó críticas hacia el manejo de la seguridad.

El mandatario Rodrigo Chaves y la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, intercambiaron reproches sobre las responsabilidades de cada uno por la crisis de inseguridad que atraviesa el país. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)

“Nunca, nunca en el tiempo que estuvo al servicio de este gobierno, dijo que algo iba mal, excepto para mencionar la irresponsabilidad del Congreso”, declaró este martes el mandatario.

El presidente añadió que “ella ahora está diciendo que nunca estuvo ahí, que fue una alucinación de los costarricenses las responsabilidades que tuvo desde el principio de gobierno en materia de seguridad”.

Natalia Díaz cuestionó manejo del presidente Rodrigo Chaves de la seguridad del país

La réplica de Chaves se produjo luego de que Díaz criticara la estrategia oficial del Poder Ejecutivo, pese a que en 2023, mientras lideraba el ministerio de la Presidencia, Costa Rica alcanzó una cifra récord de homicidios y se ubicó entre los países más violentos de Centroamérica.

El lunes, Díaz alegó en un comunicado de prensa que “la seguridad es responsabilidad del presidente. Y aunque he acompañado iniciativas del actual gobierno, lo cierto es que el tema está fuera de control“.

‘No logró mucho en la Asamblea’

Chaves también cuestionó la efectividad de Díaz como ministra de la Presidencia y enlace con la Asamblea Legislativa, al señalar que no consiguió avanzar con los proyectos de ley del gobierno.

“No logró mucho en la Asamblea Legislativa en términos de pasar leyes”, externó el mandatario.

El presidente añadió que le sorprenden las críticas de su exministra y sugirió que responden a intereses electorales. “Me extraña enormemente, será que ya empezó la campaña política, pregunto yo”, agregó.

Díaz renunció al gobierno en junio del 2024, para aspirar a la presidencia de la República con Unidos Podemos.

Consultado por Trivisión sobre si se trató de una renuncia voluntaria o de una “invitación a renunciar”, el presidente respondió entre risas: “Al final renunció”.

Disputa por mando de policías y cuerpo de inteligencia

Según el presidente, durante su paso por el gobierno Díaz tuvo bajo su cargo instancias como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Unidad de Protección Presidencial (UPP), además de ser miembro del Consejo Nacional de Seguridad.

Horas más tarde, Díaz difundió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones del presidente y aseguró que nunca tuvo control sobre los cuerpos policiales ni las instancias de inteligencia.

“Yo nunca recibí mando sobre la DIS ni sobre la UEI. La Ley General de Policía lo permite, pero el presidente jamás me lo otorgó. Esos cuerpos siempre estuvieron bajo su control exclusivo en Casa Presidencial, como claramente lo establece la normativa”, expresó.

La exministra argumentó que su responsabilidad se limitaba a la coordinación con la Asamblea Legislativa, mientras que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, era la persona responsable del tema y quien debe rendir cuentas al presidente.

La exministra también subrayó que su intención no es polemizar con Rodrigo Chaves, pero cuestionó la forma en que se le asignan responsabilidades por la actual crisis de seguridad.

“Pero tampoco es justo que, en medio de la peor crisis de violencia que enfrenta Costa Rica en décadas, la respuesta sea intentar trasladarme responsabilidades, más de un año después de haber salido del gobierno”.

Además, Díaz le hizo un llamado directo a Chaves para que “convoque al centro de mando en seguridad. Es urgente. No mañana, no cerca de las elecciones. Hoy. Costa Rica necesita resultados inmediatos”.