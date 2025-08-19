Política

Chaves contraataca a Natalia Díaz sobre crisis de seguridad: Nunca dijo que algo estuviera mal

El mandatario y la exministra de la Presidencia intercambian reproches por la respuesta oficial del gobierno ante la violencia que golpea a Costa Rica

Por Lucía Astorga

El presidente Rodrigo Chaves respondió este lunes a los cuestionamientos de la exministra de la Presidencia y ahora candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), Natalia Díaz, quien afirmó un día antes que el gobierno de Chaves perdió el control de la seguridad en Costa Rica.








