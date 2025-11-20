Natalia Díaz suma a Juan José Andrade, exdirector de Policía, a su equipo de campaña

Juan José Andrade, exdirector de Policía, fue presentado como estratega de seguridad de la campaña presidencial de Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos.

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), presentó este jueves a Juan José Andrade, exdirector General de la Fuerza Pública y exviceministro de Seguridad Pública, como su estratega en materia de seguridad.

Andrade alegó que Costa Rica “tiene un problema de mando”, lo que provoca que “reine la confusión” y se “coseche la improvisación”.

Agregó que la inseguridad se instaló en el país “porque el Estado se fue”.

