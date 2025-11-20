Política

Natalia Díaz suma a Juan José Andrade, exdirector de Policía, a su equipo de campaña

La candidata presidencial presentó al experto como parte de su cuerpo asesor

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Conferencia de Prensa Natalia Díaz
Juan José Andrade, exdirector de Policía, fue presentado como estratega de seguridad de la campaña presidencial de Natalia Díaz, candidata de Unidos Podemos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Natalia DíazCrisis de seguridad
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.