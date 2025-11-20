Natalia Díaz suma a Juan José Andrade, exdirector de Policía, a su equipo de campaña

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), presentó este jueves a Juan José Andrade, exdirector General de la Fuerza Pública y exviceministro de Seguridad Pública, como su estratega en materia de seguridad.
Andrade alegó que Costa Rica “tiene un problema de mando”, lo que provoca que “reine la confusión” y se “coseche la improvisación”.
Agregó que la inseguridad se instaló en el país “porque el Estado se fue”.
