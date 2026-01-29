Política

Natalia Díaz sobre diferencias con el gobierno de Rodrigo Chaves: ‘No comparto que me digan qué hacer; yo creo que uno tiene que tener liderazgo propio’

La candidata aseguró que rechaza los insultos en la política y afirmó que nunca se le ha visto irrespetar a la Asamblea Legislativa

Por Cristian Mora
Debate, organizado por Grupo Extra y CFIA
Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos, defendió un estilo político basado en el respeto y el liderazgo propio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







