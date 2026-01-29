Natalia Díaz sobre diferencias con el gobierno de Rodrigo Chaves: ‘No comparto que me digan qué hacer; yo creo que uno tiene que tener liderazgo propio’

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), se sinceró sobre el argumento que ha reiterado en distintos debates, en el que afirma no compartir la forma de gobernar del presidente Rodrigo Chaves. La candidata se refirió al tema durante el debate del medio digital No Pasa Nada, luego de una consulta planteada por el aspirante Álvaro Ramos, del PLN.

La exministra de la Presidencia señaló que una de sus principales diferencias con la administración de Chaves, y la razón por la cual no continuó en su gestión, es que “no comparto, primero, que me digan lo que hacer. Yo creo que uno tiene que tener liderazgo propio”.

Natalia Díaz: 'No comparto que me digan lo que tengo que hacer, no me gustan los gritos, los insultos'

Además, expresó su rechazo a los gritos y los insultos, y señaló que nunca se le ha visto “en ese plan” de irrespetar a la Asamblea Legislativa ni a los diputados.

Respecto al dejar el cargo indicó que: “Decidí hacerlo porque creo que puedo hacer las cosas mejor, con la experiencia que tengo, y que puedo hacer la diferencia”. La candidata aseguró que no se arrepiente de su experiencia como ministra ni de los aportes realizados durante su gestión.

Díaz fue enfática en afirmar que no se considera parte del partido de gobierno, sino una persona que ayudó a Costa Rica en un momento determinado. “Por eso estoy aquí con otra agrupación; si yo hubiera querido estar ahí, hubiera tomado la decisión de estar ahí”, manifestó.

Indicó, además, que cuando asumió como ministra de la Presidencia lo hizo “por ayudar al país” y recordó que su respaldo a Chaves se dio debido a la segunda ronda electoral entre el expresidente José Figueres y el actual mandatario.

Ante la consulta sobre cómo garantizar una relación de respeto entre los poderes de la República y los partidos políticos para alcanzar acuerdos por el país, la candidata indicó que quien llegue a la Zapote debe conocer el Poder Legislativo y contar con la experiencia necesaria, pues, de lo contrario, es muy difícil comprender el rol del Congreso, su importancia y la separación de poderes.