Debate No Pasa Nada: Siete candidatos se vuelven a enfrentar a pocos días de las elecciones 2026

Siete aspirantes a la presidencia de la República participarán este miércoles en el debate organizado por el medio digital No Pasa Nada, como parte de la recta final hacia las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1.° de febrero.

En el encuentro participarán Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (PUP); José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP). El objetivo es que los aspirantes contrasten sus propuestas y busquen atraer el voto de las personas indecisas de cara a las elecciones.

De acuerdo con lo programado, el debate iniciará a las 7 p. m. en el Teatro Expressivo y será transmitido en vivo a través del canal de Youtube del medio No Pasa Nada.