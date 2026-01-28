EN VIVO

Debate No Pasa Nada: Siete candidatos se vuelven a enfrentar a pocos días de las elecciones 2026

Siete candidatos presidenciales participan este miércoles en el debate de No Pasa Nada previo a las elecciones del 1.° de febrero. Conozca los detalles.

Por Juan Pablo Sanabria
    Siete aspirantes a la presidencia de la República participarán este miércoles en el debate organizado por el medio digital No Pasa Nada, como parte de la recta final hacia las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1.° de febrero.








    Debate No Pasa NadaElecciones 2026Candidatos presidenciales
    Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

