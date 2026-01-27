Agenda final de debates presidenciales antes de las elecciones 2026: fechas y horarios

Entre este martes 27 y el jueves 29 de enero se realizarán los últimos debates presidenciales antes de las elecciones 2026.

Con la campaña electoral en su tramo final, aún quedan algunos debates presidenciales antes de que el país acuda a las urnas. Estos espacios, organizados por medios de comunicación, concentran la atención del electorado en los últimos días previos a la elección.

Para este martes 27 de enero, está previsto uno de los encuentros de mayor alcance mediático. Repretel, en conjunto con Monumental, realizará un debate presidencial que se transmitirá a partir de las 7:30 p. m. como parte de su cobertura especial del proceso electoral. La transmisión estará disponible por Canal 6 y por las plataformas digitales.

La agenda continuará el miércoles 28 de enero a las 6:30 p.m., cuando el medio digital No Pasa Nada lleve a cabo su debate presidencial. Este espacio se transmitirá por medio de su cuenta oficial en YouTube.

Trivisión realizará una serie de tres debates presidenciales, bajo el formato Tres noches para decidir, los cuales se transmitirán los días 27, 28 y 29 de enero, a partir de las 7 p. m. Estarán disponibles por medio de su señal televisiva. El canal específico dependerá de la empresa cablera, por lo que se recomienda a las personas interesadas consultar la guía de programación de su proveedor.

El cierre de los debates previstos llegará el jueves 29 de enero, con el encuentro organizado por Teletica, a las 7 p. m., uno de los espacios de mayor audiencia durante las campañas electorales recientes. La transmisión estará disponible por TD+, Teletica Radio y Canal 7.

Estos encuentros privados se desarrollan en un contexto donde la comparación directa de propuestas resulta determinante para una parte importante del electorado, en especial para quienes aún no definen su voto.