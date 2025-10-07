Eliécer Feinzaig, Ariel Robles y Johana Obando fustigan a diputado chavista Alexánder Barrantes por bochinche que casi llega a golpes

El diputado Alexánder Barrantes estuvo en el plenario mientras varios diputados cuestionaron sus actuaciones, en un parqueo josefino, días atrás.

Los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y la independiente Johana Obando fustigaron al legislador chavista Alexánder Barrantes por el episodio que protagonizó en un parqueo josefino, en un “bochinche” que casi llega a los golpes, dado a conocer el fin de semana.

El legislador habría llegado al estacionamiento, al costado oeste de la Escuela Metálica, cerca del parque Morazán, y al salir del lugar, golpeó un automóvil.

Según los testimonios, el congresista iba a salir del lugar, pero el encargado le cerró el portón.

Cuando llegó el propietario del auto se armó un zafarrancho que casi termina en golpes, pues Barrantes se molestó cuando le iban a tomar una fotografía de cerca.

Todo el episodio quedó grabado en un video, dado a conocer el domingo por el medio digital CRHoy, en el cual se ve al chavista varias veces en posición de pelea y, al final, llega un actor y empresario de origen indio a pagar por los daños que ocasionó Barrantes, con $890 en efectivo.

Feinzaig: ‘Quieren implantar el pachuquismo’

Eliécer Feinzaig, del PLP, cuestionó que el país esté tomado por el pachuquismo y personas como Barrantes se porten de manera insolente.

“Es gente que cree que está por encima de la ley, del bien y del mal, que tiene derecho a chocar un carro e irse, que cuando la confrontan se cuadran en posición de boxeo y dice que si no le responden, les rompe la cara”, señaló.

Feinzaig preguntó si el oficialismo quiere 40 diputados para eso, en referencia a las consignas de Rodrigo Chaves y su candidata presidencial, Laura Fernández, que han llamado a la población a que les den votos para tener una mayoría calificada en el Congreso.

“¿Quieren tener a cuarenta personas que estén tomando el fin de semana, armando problemas y queriendo irse? Cuarenta personas para elegir magistrados y el fiscal general, para que no los persigan", reclamó Feinzaig.

Ariel Robles: ‘Tenga vergüenza y respete la investidura’

El legislador Ariel Robles, del FA, opinó que es vergonzoso que, mientras los arroceros duermen en la plaza de la Democracia, frente a la Asamblea, protestando por las mociones de Alexánder Barrantes contra la creación del Fondo Nacional Arrocero (Fonarroz), el chavista se va a algún local josefino y luego arma un bochinche en un parqueo.

“Tenga vergüenza y respete la investidura. Usted pensará que se veía gracioso, pero vergüenza da cómo un empresario, Prabhakar Sharan, a vista y paciencia de todo el mundo, llega a salvarlo y le suelta casi $1.000, para que no llamen a los tráficos y no hagan la prueba de alcohol. Eso fue un comportamiento mafioso”, dijo.

Johana Obando: ‘Espero las investigaciones de los medios chavistas’

La independiente Johana Obando, quien fue atacada por Barrantes el jueves, cuando el chavista le dijo que no sabía nada de arroz, si acaso cocinarlo, también cuestionó la actitud del puntarenense de casi irse a los golpes.

“No le basta con ser la imagen de la violencia machista contra las mujeres en el plenario. Ahora es la imagen del patriarcado violento que, como ‘hombre’ busca resolver todo a los golpes”, dijo la congresista.

Obando añadió que Barrantes no va a recibir la violencia que ella y otras congresistas, como Cynthia Córdoba, han recibido en diferentes momentos en las redes sociales, cuando han sido atacadas por el presidente Rodrigo Chaves.

“Él no va a recibir el mismo trato vulgar, áspero y misógino que hemos recibido nosotras. No se le van a ir al cuerpo ni va a ser perseguido por medios de comunicación chavistas”, dijo.

La independiente dijo que estaba esperando las investigaciones de los medios afines al gobierno sobre quién fue la persona que llegó a pagar los daños causados por Barrantes y salvarlo del incidente.

También recordó que el diputado fue quien gestionó una serie de reuniones para Prabhakar Sharan con funcionarios del gobierno de Chaves para que hiciera negocios.