‘El agro ya no aguanta más’: agricultores ven insuficientes anuncios de ayudas de Laura Fernández

Agricultores participaron este viernes en la celebración en Campo de Ayala, camino de Paraíso de Cartago.

El escenario en Campo de Ayala en Cartago estaba preparado con esmero y un claro objetivo: en la celebración del Día del Agricultor, la presidenta Laura Fernández anunció un paquete de acciones tanto para auxiliar como para aplacar a un sector que ha protagonizado marchas y protestas durante los últimos meses. La misión se cumplió a medias.

Los anuncios, realizados el viernes 15, fueron recibidos con agrado. Sin embargo, persiste la sensación de que las ayudas no alcanzan para productores que se ven encerrados en una habitación sin puertas donde las cuatro paredes se cierran, estrujan, sofocan. Cada vez es más caro producir y más barato importar debido al bajo tipo de cambio del dólar; esto empuja a la baja los precios que se pagan por sus productos (aunque esto a veces no se refleja en el bolsillo de los costarricenses), mientras tanto, sube el costo del combustible y los fertilizantes. ¿Cómo competir?

La presidenta Laura Fernández, junto al ministro de Agricultura Juan Gabriel Ramírez, asistieron a Campo de Ayala, en Cartago, a celebrar el Día del Agricultor. (Esteban Bermúdez/La Nación)

Agro en situación delicada

En palabras del presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Óscar Arias Moreira, a La Nación en abril pasado, “el sector agro ya no aguanta más”.

Durante la actividad del viernes, la presidenta Fernández, junto al Instituto Nacional de Seguros (INS), anunció un nuevo seguro para el café; comunicó la activación de una equipo en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para mitigar los efectos del fenómenos de El Niño; y firmó dos créditos internacionales aprobados por el Congreso por más de $486 millones para el desarrollo del sector agropecuario.

Aunque los anuncios fueron bien recibidos, los testimonios de los productores reflejan una preocupación mucho más profunda: el aumento de costos, el impacto del tipo de cambio y la caída en ventas mantienen al sector bajo fuerte presión.

Nelson Alfaro cultiva tomate, cebolla, culantro, tomate cherry y cebollino en El Guarco de Cartago, para luego venderlo en la feria del agricultor. Pero en los últimos meses, los precios caen mientras los costos suben.

“Los precios han bajado mucho, el tomate, la cebolla... tras de eso nos trajeron productos del extranjero, y eso nos maltrata aún más. Además, el precio del dólar influye demasiado”, declaró Alfaro.

Don Nelson Alfaro es un agricultor de cebollas, tomates y culantro, entre otros productos, oriundo de El Guardo de Cartago. (Esteban Bermudez/ebermudez)

El bajísimo precio del dólar —menos de ¢450 por la compra en ventanilla—, hace que los productores nacionales sean menos competitivos. ¿Por qué? Porque es más barato importar que pagar por los cultivos nacionales, cuyos costos de producción se elevan al mismo tiempo que el precio del petróleo y los fertilizantes. Varias veces el sector agropecuario ha pedido acciones al respecto.

El índice mensual de actividad agropecuaria (Imagro) refleja esa caída. El sector registró resultados interanuales negativos durante tres meses consecutivos —entre julio y setiembre del 2025—, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Ya nos está impactando el precio del combustible, ya estos días incrementó el precio para llenar el camioncito. Además, el abono, que lo traen de otros países, subió demasiado, es mucho el incremento, y eso nos afecta”, lamentó Alfaro.

“Nos trajeron productos del extranjero, y eso nos maltrata aún más” — Nelson Alfaro, agricultor

Agricultores que asistieron al evento señalaron las situaciones que más aquejan. (Esteban Bermúdez/La Nación)

Su colega, Raymond Calderón, cultiva chayote, vainilla, frijol y jaibas en Paraíso. Se trata de un negocio familiar, donde trabaja junto a su padre y su hermano. Los sábados en la madrugada, cada uno se sube a su carro cargado y parte rumbo a una feria diferente. Raymond visita Plaza González Víquez, su padre se queda en Paraíso.

“El mercado ha estado muy difícil, los precios son muy bajos, más si se vende a intermediarios o comerciantes. Uno en la feria intenta sacar un poquito más sin maltratar al cliente. Puedo decir que en el último año las ferias han bajado por lo menos un 40%. No sé el motivo”, valoró Calderón.

Aunque las ferias son el lugar más beneficioso para que los productores comercien sus productos, Calderón considera que ese modelo se está marchitando.

Don Raymond Calderón es agricultor por herencia: hoy en el negocio trabaja él, su padre y su hermano, y cada uno vende en una feria del agricultor diferente. (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Uno agradecería que las instituciones promocionen las ferias, que los jóvenes vean la importancia para el bolsillo y la nutrición. En las ferias se ven pocos jóvenes, la mayoría son personas mayores de 50 años. ¡Yo los invito a que se den una vuelta y nos ayuden!“, declaró el agricultor.

Además del nuevo seguro del INS y los créditos internacionales, la presidenta Fernández aseguró que atacará el contrabando en sectores agrícolas, ganaderos y de lácteos. Asimismo, reafirmó su compromiso con el areteo de ganado —que, afirmó, ha disminuido en 30% el robo de ganado— y prometió fortalecer las ferias del agricultor.

Durante el evento, La Nación intentó en múltiples ocasiones hablar con el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez, para consultarle qué acciones concretas tomará para mitigar el impacto del precio del dólar, los fertilizantes y los combustibles. Sin embargo, el jerarca solo atendió a medios televisivos por unos breves minutos. Se le volvió a buscar varias veces mientras caminaba por el campo ferial, sin embargo, argumentó que no tenía tiempo para atender consultas de la prensa.

“Puedo decir que en el último año las ferias han bajado por lo menos un 40%. No sé el motivo” — Raymond Calderón, agricultor

Juan Gabriel Ramírez, ingeniero en Agronegocios, fue nombrado ministro de Agricultura y Ganadería. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Diputados celebran anuncios, pero afirman que se necesita más

En la actividad de este viernes en Campo de Ayala participaron diputados tanto oficialistas como de oposición.

La congresista liberacionista Janice Sandí, representante de la provincia de Cartago, afirmó que los agricultores enfrentan una profunda crisis, y su esperanza se agota.

“El fenómeno de El Niño viene extremadamente fuerte, y hasta ahora vi a la señora presidenta anunciar que giró la orden a la CNE para prevenir. Eso está bien, pero vamos seis meses atrasados con el tema, los meteorólogos lo advirtieron“, explicó la cartaginesa.

Janice Sandí es diputada de la provincia de Cartago por el Partidos Liberación Nacional. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Además, Sandí celebró el seguro anunciado por Fernández y el INS. “Lo aplaudo y los felicito”, afirmó. Sin embargo, lamentó que esa alternativa se enfoque solamente en un cultivo, mientras en Cartago hay agricultores de papa, yuca y camote que necesitan el seguro con especial énfasis.

“Sobre el tema cambiario también guardan un silencio sepulcral, y es un problema terrible de nuestros exportadores agrícolas. Están sufriendo”, acotó la legisladora.

Su compañero de bancada, Salvador Padilla, también cartaginés, agradeció a la presidenta Fernández por darle importancia al sector agrícola. “En el cuatrienio pasado fue un sector olvidado y, además, sujeto de violencia del Poder Ejecutivo, que los tiene en una situación precaria”, afirmó.

El congresista respaldó que el gobierno deben luchar contra el contrabando de productos y proteger la producción agrícola nacional. Por eso, afirmó que la fracción verdiblanca podrá atención a las propuestas de alianzas internacionales que dejen a los agricultores en desventaja.

Salvador Padilla, congresista del PLN, fue electo por la provincia de Cartago. (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Quiero darle una oportunidad a doña Laura, si a ella le va bien, nos va bien a todos. El gobierno de Rodrigo Chaves lo que hizo fue sacrificar a sectores para mantener indicadores macroeconómicos saludables, por eso tenemos el tipo de cambio más bajo en 20 años y eso pone a los productores nacionales en una situación complicada. No podemos sacrificar al sector rural”, declaró Padilla.

El representación de la fracción oficialista, La Nación habló con las diputadas Anna Katharina Müller y Cindy Blanco, esta última oriunda de Cartago.

Müller, exministra de Educación, dijo que tras conversar con los agricultores presentes en la actividad notó que “todos son muy positivos y han sabido hacerle frente a las dificultades, tienen propuestas de soluciones”.

Este medio le consultó cuáles proyectos concretos impulsará para el beneficio del sector agro. La diputada respondió: “Aquí hay gente muy preparada, con mucho conocimiento, y los vamos a convocar en un equipo de trabajo para identificar las dificultades y buscar una solución. No todo tiene que ir por leyes, tal vez es un reglamento o la agilización de un proceso, pero tenemos que revisarlo con ellos”.

A la diputada Cindy Blanco se le consultó qué área específica es la que más aquejan los agricultores. La legisladora cartaginesa contestó: “En temas de precios, importaciones, exportaciones, que no se sientan abandonados como tal vez estuvieron años atrás. Pero con doña Laura y el nuevo ministro sé que vamos a salir adelante. Tengo varias ideas para el sector agro, pero vamos a esperar a las secciones ordinarias (que comienzan en agosto)”.