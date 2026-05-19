Política

‘El agro ya no aguanta más’: agricultores ven insuficientes anuncios de ayudas de Laura Fernández

Durante el Día del Agricultor, la presidenta Laura Fernández anunció acciones del Ejecutivo respecto a seguro de cosechas, fenómeno de El Niño y préstamos... pero las medidas parecen quedarse cortas

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Por Roger Bolaños Vargas
Dia del agricultor en campo Ayala, presidenta firmando ley
Agricultores participaron este viernes en la celebración en Campo de Ayala, camino de Paraíso de Cartago. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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