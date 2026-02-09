El agro pierde miles de empleos en Costa Rica, al tiempo que se achica su peso en la economía

Aunque su aporte relativo a la economía cayó a 3,34%, el sector agropecuario continúa siendo un generador esencial de empleo en las zonas rurales, advierten economistas y representantes del sector.

El sector agropecuario perdió peso en la producción de Costa Rica, así como miles de empleos en un plazo de tres décadas.

Entre 1991 y 2024, el agro pasó de representar el 11,94% del producto interno bruto (PIB) al 3,34%, según el último ajuste del año base efectuado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en noviembre del 2025.

En el caso de la generación de puestos de trabajo, el sector redujo la cantidad de personas ocupadas de 244.031 a 196.874 entre el trimestre móvil de octubre-diciembre del 2016 al mismo periodo del 2025, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Lo anterior equivale a una pérdida de 47.157 personas en la última década, un 19% menos .

Para el economista Víctor Umaña, esta disminución no significa que el agro esté desapareciendo o dejó de ser estratégico, ejemplo de ello, es que varios productos son los principales bienes de exportación del país (piña, banano y café, entre otros).

La explicación de Umaña es que otros sectores han crecido más rápido y por eso ahora el agro “pesa menos” en el aporte al PIB, al tiempo que opinó que no se puede abandonar al agro en vista de que, junto con la industria, son generadores de empleos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Los datos del Banco Central revelan que el sector de servicios lidera la participación en el PIB con un 14,2%.

La estructura del PIB involucra a 15 sectores de la economía y más de 150 actividades, de acuerdo con la información brindada por el BCCR a La Nación.

Cancha desbalanceada

Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), apuntó que la llegada de Intel al país, en 1997, marcó un hito y con ello la economía empezó a crecer enfocada en industria de alta tecnología, hasta llegar al dinamismo que muestra el sector de dispositivos médicos.

De ahí que el aporte relativo del agro haya venido cayendo frente al incremento de estas empresas en el régimen de zona franca.

“Tenemos un país con la cancha desbalanceada”, destacó Arias, a la vez que reconoció que las empresas de servicios y manufactura avanzada garantizan empleos bien remunerados. También denunció que en los últimos 30 años se ha descuidado al agro.

Además, estimó que en el sector trabajan de forma directa e indirecta 500.000 personas.

Por otro lado, el incremento de las importaciones ocurrido por la apertura comercial, es otro factor que ha incidido de manera negativa en el agro, consideró Arias.