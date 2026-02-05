Población con empleo se redujo en sector clave en último trimestre de 2025

El empleo en el comercio se redujo en el último trimestre del año pasado. Al cierre de 2025, el 15% de la población ocupada del país laboraba en actividades relacionadas a este sector.

La población con empleo en la actividad de comercio y reparación se redujo en el último trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este jueves 5 de febrero.

Este sector económico es clave, pues emplea a la mayor cantidad de personas en el país. Al cierre de 2025, el 15,1% de la población ocupada laboraba en actividades relacionadas con esta rama.

La población ocupada en comercio alcanzó las 329.592 personas en el cuarto trimestre del año pasado, periodo que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta cifra disminuyó en 63.699 personas respecto al mismo lapso de 2024, cuando el sector empleó a 393.291 trabajadores.

Según el INEC, la caída en el comercio y la reparación resultó significativa y se concentró en la zona urbana, donde la disminución fue de 66.714 personas, mientras que en la zona rural aumentó en 3.015.

La reducción fue más drástica entre los hombres, ya que la población masculina ocupada en comercio disminuyó en 42.722 personas. En el caso de las mujeres, la caída fue de 20.977.

A nivel general, la población ocupada en Costa Rica fue de 2.183.473 personas en el trimestre analizado, lo que representó una reducción de 47.892 ocupados en relación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó las 2.231.365.

No obstante, la disminución no fue estadísticamente significativa, informó el INEC. La población ocupada en este periodo estuvo conformada por 1.322.535 hombres y 860.938 mujeres.

La población ocupada en Costa Rica considera a las personas que participaron en la producción de bienes y servicios económicos y que trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

De las 2.183.473 personas ocupadas en el trimestre, cerca de 1.630.000 eran asalariadas, lo que representó el 74,5% del total. Asimismo, 542.000 trabajadores eran independientes y 15.000 laboraban como auxiliares no remunerados.

En cuanto a otras actividades económicas, al comercio y la reparación le siguió la industria manufacturera, con 251.000 empleos, así como los sectores de enseñanza y salud, con 243.000 trabajadores.

INEC estimó que, durante el trimestre analizado, cerca de 148.000 asalariados realizaron sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, lo que representó el 9,1% de los empleados en esa categoría. De ese total, 78.000 eran hombres y 69.000 mujeres.

La tasa de ocupación fue del 51,1% en el periodo en cuestión, con una caída de 1,7 puntos porcentuales (p. p.) en relación con un año atrás. Esta reducción resultó estadísticamente significativa.

Por su parte, la tasa neta de participación —que mide el porcentaje de personas de 15 años o más dentro de la fuerza laboral— se ubicó en 54,5%, lo que implicó una disminución de 2,2 p. p. respecto al cierre de 2024.

La población en la fuerza laboral, compuesta por personas empleadas y desempleadas de 15 años o más, pasó de 2.396.172 personas en el último trimestre de 2024 a 2.330.926 en el mismo periodo de 2025.

La tasa de desempleo nacional fue del 6,3% en el trimestre, sin cambios significativos en comparación con el mismo periodo de 2024. El INEC contabilizó 147.453 personas sin trabajo, frente a 164.807 en igual trimestre del año anterior.

El empleo informal abarcó al 37,8% de las personas ocupadas en este trimestre. En total, cerca de 825.000 personas trabajaban en esta condición, de las cuales 522.000 eran hombres y 303.000 mujeres.