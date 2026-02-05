Economía

Población con empleo se redujo en sector clave en último trimestre de 2025

La población ocupada en Costa Rica fue de 2.183.473 personas al cierre del año pasado.

Por Luis Enrique Brenes
Viernes Negro, Avenida Central
El empleo en el comercio se redujo en el último trimestre del año pasado. Al cierre de 2025, el 15% de la población ocupada del país laboraba en actividades relacionadas a este sector. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







