Economía

¿El Banco Central es responsable de la menor participación en el mercado laboral de Costa Rica? Róger Madrigal da su versión

Tasa neta de participación bajó a 55,1% en el trimestre móvil finalizado noviembre del 2025, según el INEC.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
09/01/2026/ fotos durante entrevista de Róger Madrigal López presidente del Banco Central de Costa Rica / Foto John Durán
Róger Madrigal, presidente del Banco Central, se refirió a la influencia de la entidad en el mercado laboral costarricense. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco CentralEmpleoTasa de política monetariaTasa de interésRóger MadrigalJorge Guardia
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.