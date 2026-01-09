Empleo en Costa Rica: así le fue a la población con trabajo en el trimestre que finalizó en noviembre

La población con empleo en Costa Rica se mantuvo sin cambios en el trimestre movil finalizado en octubre.

La población ocupada en Costa Rica fue de 2.196.950 personas para el trimestre móvil finalizado en noviembre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 9 de enero.

Este resultado implicó una reducción de 21.746 trabajadores ocupados con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra fue de 2.218.696 individuos. La caída no fue estadísticamente significativa, informó el INEC.

La dinámica fue distinta si se analiza por sexo, aunque estas variaciones tampoco fueron estadísticamente significativas. El empleo femenino en el país registró un aumento, con 1.562 mujeres más empleadas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la ocupación masculina se redujo en 23.308 personas en el trimestre móvil que incluye los meses de setiembre, octubre y noviembre. La población ocupada en este periodo estuvo compuesta por 1.334.640 hombres y 862.310 mujeres.

La población ocupada en el país incluye a quienes participaron en la producción de bienes y servicios económicos y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

De las 2.196.950 personas ocupadas durante el trimestre, cerca de 1.620.000 eran asalariadas, lo que representó el 73,8% del total. Además, 563.000 trabajadores eran independientes y 13.000 laboraban como auxiliares no remunerados.

En cuanto a las actividades económicas, 346.000 personas trabajaban en el comercio y reparación, lo que equivale al 15,8% del total. Les siguieron la industria manufacturera, con 245.000 y los sectores de enseñanza y salud, con 238.000 empleados.

El INEC estimó que, en el trimestre analizado, unos 155.000 asalariados realizaron sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, lo que representa el 9,6% de los empleados en esa categoría. De ellos, 75.000 eran hombres y 80.000, mujeres, según el informe.

La tasa de ocupación fue del 51,4% en el periodo en cuestión. Mientras, la tasa neta de participación, que mide el porcentaje de personas de 15 años o más dentro de la fuerza laboral, se ubicó en 55,1%, registrando una disminución estadísticamente significativa de 1,6 puntos porcentuales (p. p.) en relación a un año atrás.

La participación laboral de los hombres fue del 66,6%, reduciéndose significativamente en 2,3 p. p. en comparación con el mismo periodo de 2024. Mientras, en las mujeres se situó en 43,5%, sin cambios representativos.

La población en la fuerza laboral, compuesta por personas empleadas y desempleadas de 15 años o más, pasó de 2.392.195 en el trimestre móvil finalizado en noviembre de 2024 a 2.352.655 individuos en el mismo periodo de 2025.

La tasa de desempleo nacional fue del 6,6% en el trimestre, sin cambios significativos en comparación al mismo periodo del 2024. INEC contabilizó 155.705 personas sin trabajo, frente a las 173.499 del mismo trimestre en 2024.

El empleo informal abarcó al 37,7% de las personas ocupadas en este trimestre. En total, cerca de 829.000 personas trabajaban en esta condición, de las cuales 526.000 eran hombres y 303.000, mujeres.

El indicador presentó una disminución significativa de 3,8 p. p. para las mujeres, con respecto al mismo trimestre del año anterior. La población ocupada independiente con empleo informal se estimó en 83,5% y en el caso de la población ocupada dependiente, fue de 22%.