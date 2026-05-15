INS activa seguro para proteger a cafetaleros de impactos climáticos

El café es uno de los principales productos de exportación de Costa Rica.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la activación de la póliza de un seguro paramétrico para el café, cuyo propósito es mitigar los impactos del clima —en particular de las lluvias— en las cosechas.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, realizó el anuncio este viernes 15 de mayo, en el marco de la celebración del Día del Agricultor. En un video, la entidad aseguró que tres cooperativas de la Zona de Los Santos (Coope San Marcos, Coope Dota y Coope Tarrazú) ya cuentan con la póliza.

“Se trata de un seguro sencillo y rápido. Si llueve más o menos de lo que el café necesita, el seguro se activa. Algo muy importante es que no hay necesidad de inspecciones, ya que la tecnología satelital mide la lluvia y, cuando se cumplen las condiciones, el pago se activa automáticamente”, explicó Mauricio Mora, ingeniero agrónomo del INS.

El INS explicó por medio de un comunicado de prensa que un seguro paramétrico no indemniza por la pérdida real, como ocurre con las otras pólizas, en este caso el respaldo se activa cuando ocurre un evento previamente establecido y medible, que se conoce como el “parámetro”.

Cristian Solís, gerente de Coope San Marcos, afirmó que el principal beneficio del seguro es una recuperación oportuna de la inversión realizada por el productor en sus cultivos, lo que representaría una mayor estabilidad en sus ingresos.

De acuerdo con datos del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), el área cafetalera de Costa Rica es de 82.539 hectáreas para la cosecha 2025-2026.

Mora dijo que las tres cooperativas que ya cuentan con el seguro representan la protección de 800 hectáreas de café. Durante el anuncio, el INS indicó que prevé asegurar otras 1.500 hectáreas del cultivo en el plazo de un año.

Fernando Naranjo Retana, vicepresidente del Icafé, consderó un buen paso y plan piloto, para aplicarlo en todo el país.

“Nuevamente el sector cafetalero nacional se pone a la vanguardia en el sector agro nacional y da un paso en seguros de cosecha que tanto se ha hablado”, indicó Naranjo.

El seguro paramétrico de café fue inscrito por el INS, ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese) desde el año 2022, sin embargo, esta es la primera vez que se coloca en el país, indicó la aseguradora pública.