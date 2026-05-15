Economía

INS activa seguro para proteger a cafetaleros de impactos climáticos

Tres cooperativas ya tienen la cobertura, con la cual protegerán 800 hectáreas de café. En el país el aŕea de producción cafetalera se estima en 82.500 hectáreas, según Icafé

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Por Luis Enrique Brenes
Un hombre con ropa de trabajo sostiene un canasto lleno de granos de café rojos maduros en medio de una plantación de café verde bajo un cielo despejado en Costa Rica.
El café es uno de los principales productos de exportación de Costa Rica. (John Durán/John Durán)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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