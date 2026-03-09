¿Peligra el grano de oro? La amenaza que pondría en números rojos al café de Costa Rica

El 95% del café que se produce en el país corresponde a especialidades.

El café de Costa Rica es especial. El 95% de lo que se produce en el país corresponde a especialidades y sus mercados mayoritariamente son Europa y Estados Unidos. Como todo ente vivo, es susceptible a cualquier cambio: la abundancia de lluvia o la sequía pueden provocar desequilibrios en su calidad –manchas, granos de menor calidad o tamaño–, así como en la forma de recolectar.

Esto hace que sea un reto para el país –y a nivel mundial– que la gente en el campo se siga dedicando a esta actividad. Hoy, la amenaza más grande no es una plaga o un fenómeno natural, sino el actual tipo de cambio del colón frente al dólar que amenaza con dejar en números rojos a los productores del país.

Cafetales en Icafé en Barva de Heredia. (Jose Cordero/José Cordero)

Tipo de cambio

Ejecutivos del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) explicaron de forma técnica a Revista Dominical cómo puede verse afectado el sector cafetalero si no se toman medidas en el corto plazo en relación al tipo cambiario.

El problema es el siguiente: de acuerdo con el precio internacional del café y el tipo de cambio, para la cosecha 2026-2027 el precio que le pagan a los productores podría ser de ¢91.677 por fanega, pero el costo de producción por fanega podría rondar los ¢107.630. Es decir, los costos de producción son más elevados que el pago que recibirán.

El año pasado, Icafé lanzó la campaña “Jale a cortar café” para atraer recolectores nacionales. (John Durán/John Durán)

El análisis fue realizado por Marco Araya, de la Unidad de Estudios Económicos y Mercado de Icafé, quien tomó en cuenta los precios internacionales de café arábico en la Bolsa de Nueva York, que podrían estar entre $275 y $230 por quintal y un tipo de cambio de ¢450.

“El problema no es la caída de los precios internacionales, porque son niveles normales de precios, pero esto nos toma en una situación del tipo de cambio a la baja”, dijo Araya.

El especialista explica que la afectación del tipo de cambio se disimuló por un aumento sin precedentes de los precios internacionales de las últimas dos cosechas: la 2023-2023, en $304,44 por quintal, y la 2024-2025, en $339,94 por quintal, cuando los tres años anteriores había oscilado entre $260 y $230 el quintal. Actualmente, oscila en $280.

La apreciación del colón afecta a los productores, no solo de café, porque las exportaciones (ventas) las realizan en dólares, pero los costos de producción son en colones. Como cada vez reciben menos colones por cada dólar, esto les genera pérdidas.

Gustavo Jiménez, director ejecutivo de Icafé, dijo que el tipo de cambio ha afectado en un 30% las ganancias, ya que es el porcentaje en que se ha apreciado el colón en los últimos tres años. “Ahí es donde el proceso de las fincas de café ya empieza a volverse ruinoso para la actividad”, agregó Jiménez.

El director de Icafé insistió en que esto se trata de argumentación técnica porque necesitan que las autoridades de gobierno tomen medidas. “Las autoridades pueden controlar eso, porque los mecanismos existen; no son mecanismos que no están previstos en la ley, lo que sí hacen es equilibrar que la situación macroeconómica sea sostenible”, dijo Jiménez, y añadió: “A todos nos funciona que la macroeconomía y la sostenibilidad para todos los sectores sean equilibradas, y eso es lo que estamos buscando”.

El ex vicepresidente y diputado electo, Stephan Brunner dijo el año pasado que las industrias afectadas por el tipo de cambio pueden cambiar de actividad. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Qué dice el gobierno?

El sector cafetalero ha buscado acercamientos con las autoridades del gobierno desde hace tres años. Se han reunido con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), al que le han llevado numerosas propuestas. Con estas reuniones “han logrado muy poco, más que todo en el tema de compras”, según el director ejecutivo de Icafé.

Sin embargo, Gustavo Jiménez considera que una sola medida no marcará la diferencia en este tema cambiario. “Lo que creo que necesitamos es sentarnos nuevamente todos los sectores con el Banco Central y con las autoridades y plantear algunas salidas y dar ciertos comunicados para que den tranquilidad”, agregó.

El pasado 25 de febrero, el presidente Rodrigo Chaves dijo sobre este tema del tipo de cambio: “Acostúmbrese… esta economía, la disponibilidad de dólares, no es un tema coyuntural, es que estamos siendo cada vez más productivos. Por algo estamos entre las naciones de ingreso más alto del mundo”.

Los ejecutivos de Icafé señalaron que varios especialistas económicos han propuesto distintas salidas a este problema: tasa de política monetaria, encajes mínimos para bancos, revaluación del pago de la deuda nueva por deuda vieja. “No queremos que haya perdedores, sino estabilidad. Lo que estamos buscando es que haya un equilibrio multisectorial”, explicó Jiménez.

Hace un año, el exvicepresidente y diputado electo Stephan Brunner dijo: “Probablemente algunas empresas exportadoras, que solamente son rentables o viables debido a un tipo de cambio muy depreciado, van a tener que reconsiderar esa intención de exportar si ya, a este tipo de cambio, no fueran rentables”.

Productores consultados por La Nación refirieron que puede haber productores –mayoritariamente de la GAM– que pueden dedicarse a otras actividades, pero hay zonas del país, como Los Santos, que dependen al 100% del café y serían de las más afectadas. En este lugar, que garantiza el 35% de la producción nacional, las características del terreno y el clima no ofrecen otra opción que el café, según los especialistas.

En la industria del café participan 24.653 familias productoras. (Jorge Cordero/Cortesía)

Consecuencias: prevén 15 mil empleos perdidos

Marco Araya, de la Unidad de Estudios Económicos y Mercado de Icafé, informó que la industria cafetalera “(ha) dejado de generar empleos para 8.000 personas”. Sin embargo, dice, si la tendencia sigue igual, en los próximos cuatro años se podrían perder 15.000 empleos más.

Otro de los efectos es que unos 3.000 productores puedan dejar de dedicarse a la actividad, según sus estimaciones. Eso es más del 10% de los productores que hay en el país.

En la industria del café participan 24.653 familias productoras, 307 firmas beneficiadoras, 99 exportadoras y 44 tostadoras.

Efecto del cambio climático

Como se dijo, el café es susceptible a cualquier cambio. Un poco de más o menos agua puede provocar que haya una mancha en el grano, o que tenga menos calidad y cambios en los tamaños. Mucha lluvia, por ejemplo, provoca que se reviente antes de tiempo.

Por esa razón, el clima puede ayudar, en ocasiones, a la recolección ordenada del café. El director ejecutivo de Icafé, Gustavo Jiménez, explica que, si el clima está bien, el café se va madurando desde el piso más bajo al piso más alto. Esto permite una recolección más ordenada.

Si hay demasiada lluvia, todo el café madura al mismo tiempo, y esto hace que la competencia por la mano de obra “sea una locura”.

Marco Araya Molina jefe de estudios económicos y de mercados de Icafé. (Jose Cordero/José Cordero)

El clima es básico para dos factores: floración y recolección. “Cuando el clima se desordena, no hay más mano de obra que alcance”, dijo Jiménez. “El café no habla ni hace un gesto como otro animal, pero es un ente vivo, y reacciona al clima como un ser humano o como un animal, y esa reacción depende del clima”, añadió.

Andrés Piedra Fallas, gerente de mercadeo y comunicación de Icafé, dijo que la pérdida de la industria en Costa Rica también significaría la desaparición de “todo el aporte que da Costa Rica al mundo del tema de sostenibilidad ambiental”.

Mano de obra

Uno de los problemas de los últimos años es la falta de mano de obra. Los cafetaleros han realizado campañas para incentivar las manos recolectoras nacionales y migrantes.

Andres Piedra Fallas, gerente de mercadeo y comunicación de Icafé. (Jose Cordero/José Cordero)

Andrés Piedra Fallas dijo que esto se debió a dos factores que afectaron a Panamá y Nicaragua, países de donde viene mayoritariamente la mano de obra para la recolección de café.

En el caso de Panamá, hubo una huelga de mineras que dificultó que llegaran recolectores. Al año siguiente, el gobierno de Nicaragua sancionó a las personas que llegaban a Costa Rica a realizar trabajos agrícolas de manera irregular.

Sin embargo, para la cosecha anterior, el Icafé hizo esfuerzos, junto al Ministerio de Trabajo, para el ingreso de mano de obra que llegara con trámites migratorios, pólizas de riesgo laboral y aseguramiento en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “Somos el único país que le paga seguro a mano de obra migrante en el mundo”, asegura Piedra.​

El pago mínimo para la recolección de café, establecido por el Ministerio de Trabajo, es de ¢1.150 cada cajuela. Sin embargo, los productores ofrecen pagos de entre ¢1.500 y ¢2.000 para hacer más atractiva la labor a los recolectores.

“Cada vez es más difícil que la gente que está en el campo siga en la actividad”

Los ejecutivos de Icafé consideran que es un reto que las personas se dediquen a la actividad del café, tanto recolectores como productores. Por ello, desde el sector se impulsan diferentes iniciativas como la recolección por medio de mecanización o semimecanización para facilitar esta labor.

“La topografía del país no es la más benévola, porque tenemos inclinaciones muy importantes, pero estamos viendo algunas soluciones, como aconsejar al productor para que moldee su paisaje agroproductivo y pueda entrar de una manera más eficiente y con maquinaria”, explicó Jiménez.

De acuerdo con Icafé, las estrategias que se están tomando para mejorar la industria son la mecanización, el mejoramiento de las variedades de café por medio de laboratorios de investigación y el compartimiento de buenas prácticas con otros países de la región.

Un país exitoso es el que tiene una base productiva fuerte, con seguridad alimentaria. Para poner las bases, la estrategia es “enamorar a los jóvenes” para trabajar en la industria en la próxima década.

Según Jiménez, ese enamoramiento pasa porque los jóvenes sientan que dedicarse al café es rentable, pero “también es un tema de orgullo y apropiación del proceso” de la producción del grano de oro.