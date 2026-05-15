Revista Dominical

En 1877, fenómeno extremo de El Niño contribuyó a la muerte de 4% de la humanidad; el Súper Niño del 2026 sería igual de grave, pero muy distinto

Es difícil que un fenómeno extremo de El Niño provoque las consecuencias de 1877, pero debemos prepararnos. ¿Qué ocurrió entonces?

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Por Fernando Chaves Espinach
Grabado de The Graphic titulado Forsaken (“Abandonados”), que muestra a dos niños en el distrito de Bellary, en la Presidencia de Madrás, India británica, durante la Gran Hambruna de 1876–78.
Grabado de The Graphic titulado Forsaken (“Abandonados”), que muestra a dos niños en el distrito de Bellary, en la Presidencia de Madrás, India británica, durante la Gran Hambruna de 1876–78. (H. Harral/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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