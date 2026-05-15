Política

Laura Fernández firma créditos para desarrollo del sector agropecuario tras aprobación unánime del nuevo Congreso

Créditos internacionales financiarán proyectos de reconstrucción resiliente al clima y programas para fortalecer la agricultura sostenible

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Por Cristian Mora
Laura Fernández
Los créditos internacionales financiarán proyectos de reconstrucción resiliente al clima y programas para fortalecer la agricultura sostenible en Costa Rica. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Laura FernándezAsamblea LegislativaCréditos para el agro
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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