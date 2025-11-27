Diputados pedirán cuentas al canciller por afirmaciones de embajadora sobre inexistente audiencia ante Congreso de EE. UU.

El presidente de la Comisión de Internacionales, Luis Fernando Mendoza, impulsó la moción para recibir en audiencia al canciller Arnoldo André.

Los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles por la mañana una moción para convocar en audiencia al ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco.

El objetivo es pedirle al canciller explicaciones por afirmaciones que hizo la embajadora de Costa Rica en Washington D. C., Catalina Crespo, la semana pasada, sobre una inexistente audiencia ante el Congreso de Estados Unidos.

La moción tuvo cinco votos a favor: Óscar Izquierdo y Luis Fernando Mendoza, de Liberación Nacional (PLN); Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), y la independiente Johana Obando.

En contra votaron los chavistas Daniel Vargas y Manuel Morales.

El jueves pasado, un congresista republicano de la Cámara de Representantes, Mario Díaz-Balart, anunció en sus redes que pediría un reporte a Crespo sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Las afirmaciones de ese congresista sobre supuestas intenciones de destituir a Chaves y los presuntos riesgos del levantamiento de la inmunidad fueron sumamente similares a los discursos de Chaves y Pilar Cisneros contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por pedir el levantamiento de la inmunidad del mandatario para afrontar varias denuncias por beligerancia política.

Crespo dio declaraciones en varios medios donde hizo pensar que se trataría de una audiencia ante el Congreso estadounidense, conformado por 435 representantes y 100 senadores; sin embargo, horas después quedó en evidencia que las afirmaciones de la embajadora no eran verdaderas.

No obstante, Rodrigo Chaves las repitió el viernes pasado, incluso diciendo que en 200 años de historia nunca se había llamado a cuentas a una embajadora costarricense por los “riesgos para la democracia”.

En realidad, Díaz-Balart recibió a la diplomática en su oficina, en una reunión privada, para consultar sobre el desafuero, tal como ella había hecho un par de días antes con otro congresista, Greg Stanton, para hablar sobre los aranceles impuestos por Donald Trump a Costa Rica.

Así lo tuvo que reconocer la jefa chavista, Pilar Cisneros, el lunes, en declaraciones a un medio radial, donde contradijo lo afirmado por Chaves y Crespo.

Aprobada la moción, los diputados fijarán una fecha para recibir en audiencia al canciller.