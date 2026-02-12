Diputado del FA acusa a colega chavista de retarlo a los golpes y decirle ‘payaso’ en el plenario

El diputado Jonathan Acuña, del FA, aseguró que Alexánder Barrantes, legislador chavista de Puntarenas, lo retó a los golpes.

En medio de una sesión legislativa que ya estaba bastante tensa, como todos los días desde hace varios meses, los gritos de un diputado recientemente sumado al chavismo causaron que se detuviera la sesión, se apagaran los micrófonos y el presidente legislativo, Rodrigo Arias, llamara al orden.

Todos volvieron a ver a Leslye Bojorges, quien gritaba como si lo estuvieran agrediendo, y se quejaba de Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), mientras este se alejaba lentamente.

Minutos tensos siguieron el episodio. Los casi 50 congresistas que estaban en el plenario sabían lo que se decían unos y otros, entre gritos y llamados a la calma.

Acuña hizo amagos de acercarse a la vocera de los chavistas, Pilar Cisneros, para comentarle algo, pero no lo hizo. Subió a la mesa del Directorio, donde pareció tratar de conversar con unos oficialistas que parecían reclamarle y se terminó aproximando al que parecía su objetivo antes del encontronazo: el cafetín adjunto al plenario.

¿Qué pasó?

Es difícil determinar, por grabaciones audiovisuales qué sucedió realmente, porque nada quedó registrado en los micrófonos, pero el frenteamplista aseguró que la primera agresión verbal salió de la boca de Alexánder Barrantes, diputado chavista de Puntarenas.

“Yo iba pasando. Barrantes comienza a decirme payaso. Yo paro, le pregunto qué es lo que me está diciendo. Insiste, me dice payaso. Yo le digo que me diga lo que tenga que decirme en micrófonos.

“Ahí se pone a decirme que soy un payaso. Incluso, yo me acerco a Paola Nájera (diputada chavista de Cartago) y le digo que escuche lo que me dice el compañero de ella. Y ahí me suelta (Barrantes) que me reta a pelear afuera. Yo le respondo que esto es un plenario, no una cantina”, relató Acuña a La Nación.

El diputado, reconocido por otros legisladores como uno de los más tranquilos en su trato personal en el plenario, agregó que en ese momento arrancaron Leslye Bojorges (que fue el momento cuando todo se detuvo en el plenario) y Paola Nájera a decir que era él quien había ofendido mientras pasaba.

Consultado por esos señalamientos de Jonathan Acuña en su contra, Barrantes respondió en un audio así: “Si usted pudo escuchar cómo se movió el plenario, puede entender el contexto.

“Diay, quieren seguir con cada uno de los diputados del oficialismo. Simplemente le dije que por favor no me ofendiera; Paola reaccionó y también Leslye Bojorges, diciéndole que no llegara ahí, a la curul, a ofender. Él fue a la mía, yo no fui a la de él”.

‘Yo no soy el diputado conocido por andar alcoholizado, retando a pelear en parqueos’

Frente a lo sucedido, Jonathan Acuña agregó que él no es el diputado “conocido por andar alcoholizado y retando a pelear en parqueos”.

Acuña se refiere a la polémica que protagonizó Alexánder Barrantes, en un parqueo josefino cercano al hotel Aurola, donde el legislador chavista chocó un vehículo de otra persona y terminó increpando al otro chofer, incluso retándolo a los golpes.

Ese episodio se dio a principios de octubre, una noche de jueves después del plenario.

En aquella ocasión, un actor de origen indio al que Barrantes le había conseguido reuniones con funcionarios del gobierno, Prabhakar Sharan Prasad, llegó a pagar con dólares, y en efectivo, por los daños que causó Barrantes.

Además, no sería la primera vez que el chavista de Puntarenas reta a los golpes a otro congresista en el plenario legislativo.

A finales de junio del 2023, el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, denunció que Barrantes lo retó a los golpes y le dijo que se cuidara, durante una sesión de interpelación al entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por el supuesto megacaso de evasión que el gobierno de Rodrigo Chaves le estaba endilgando a un empresario bancario.