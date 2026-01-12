Política

Diputado oficialista no acudirá a juicio que se le sigue por presunto delito de cohecho propio

El debate estaba previsto para iniciar a las 8 a. m. del martes 13 de enero

Por Natalia Vargas
El diputado chavista Alexánder Barrantes chocó otro automóvil, dentro de un parqueo público en el centro de San José, frente al parque Morazán y presuntamente habría intentado fugarse; luego, increpó al conductor del carro afectado. Al lugar llegó un actor de originario de la India, Prabhakar Sharan Prasad, quien fuera activo dirigente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda y quien buscó ganar un negocio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer buses eléctricos en el país.
El diputado Alexander Barrantes afirmó que está incapacitado. (Albert Marín)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

