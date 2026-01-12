Diputado oficialista no acudirá a juicio que se le sigue por presunto delito de cohecho propio

El diputado de la fracción oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Alexander Barrantes, anunció la mañana de este lunes que no acudirá al juicio que se le sigue por supuestemente haber ofrecido una embajada u otros cargos a la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), a cambio de que votara a favor del proyecto de eurobonos en noviembre del 2022.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido desde el despacho del legislador, Barrantes está incapacitado desde el 12 hasta el 16 de enero, por lo que no puede asistir a la cita judicial, programada para iniciar el 13 de enero y prevista para extenderse hasta el 16 del mismo mes.

El diputado indicó que se trata de una solicitud médica “debidamente acreditada”; sin embargo, no brindó detalles sobre su condición de salud.

En el texto emitido a la prensa, Barrantes, a quien se le señala por el presunto delito de cohecho propio, reiteró su compromiso de presentarse ante la autoridad judicial “en cuanto sus condiciones de salud se lo permitan”. El diputado agregó que mantiene su plena disposición de colaborar con la justicia.

De acuerdo con el departamento de prensa del Poder Judicial, están a la espera de una respuesta por parte de la Sala de Casación Penal (Sala III), la instancia en la que se tramita el caso del diputado por ser miembro de los Supremos Poderes.

Los hechos por los que Barrantes deberá afrontar la justicia ocurrieron, en apariencia, el 9 de noviembre del 2022, cuando le solicitó a la legisladora del Frente Amplio un espacio para conversar acerca del proyecto conocido como “Eurobonos”.

“De acuerdo con la prueba obtenida, el acusado le expresó su interés para obtener los votos favorables del partido de ella, pero, además, le ofreció a cambio unos puestos en el gobierno o en embajadas, los cuales, indicó, habían quedado sin nombrar”, señala el Ministerio Público.