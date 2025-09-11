Diputada de PPSD se inhibe de participar en elección de magistrado penal por existir acusación contra ella

En una decisión sorpresiva, este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), anunció que se inhibía de participar en las rondas de votación para elegir un magistrado propietario de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Alpízar, legisladora y presidenta del comité ejecutivo del PPSD, aparte de candidata presidencial de esa agrupación, se encuentra acusada penalmente por la estructura paralela de financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves.

Ella figura en dicha acusación con otros tres diputados, también del PPSD, pero chavistas: Pilar Cisneros, Waldo Agüero y Paola Nájera, así como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André.

La Fiscalía General de la República solicitó levantamiento de la inmunidad para los seis funcionarios y la apertura de un juicio. Sin embargo, el Tribunal de la Corte Plena aún no resuelve dicha solicitud.

Si la acogiera, tendría que enviar la acusación a la Asamblea Legislativa y pedirle que tome una decisión sobre el fuero de improcedibilidad, tal como está haciendo actualmente contra Chaves por otra causa penal.

Cuando el presidente legislativo, Rodrigo Arias, iba a abrir la discusión sobre la elección del nuevo magistrado penal, en sustitución de Jesús Ramírez, Alpízar tomó la palabra para anunciar su decisión de inhibirse de ese proceso.

“Yo quería indicarles que me voy a salir del plenario en este momento, porque me voy a inhibir de esta votación para seleccionar el magistrado de Sala Tercera, dado que hay expedientes abiertos en los que tengo que responder. Ustedes saben que la Sala Tercera está viendo un levantamiento de mi inmunidad y también he considerado necesario, por transparencia y para evitar conflictos de interés, me voy a inhibir de votar”, anunció Alpízar.

A finales de julio, cuatro organizaciones pidieron a los diputados con investigaciones abiertas, en particular con acusaciones penales en curso, que se apartaran del proceso de elección del nuevo magistrado.

La petición la hicieron la Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica; la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Costa Rica Íntegra (CRI).

Dicha inhibitoria se encuentra establecida en el artículo 105 del Reglamento legislativo, donde dice que un diputado no pueden retirarse de las votaciones, pero sí podrá excusarse de emitir el voto cuando considere que puede otorgar un beneficio de forma directa para sí mismo o personas cercanas.

Luego de que Alpízar se retiró, los congresistas discutieron por unos minutos e hicieron cuatro rondas de votación, en las cuales el candidato más votado fue Rafael Segura Bonilla, que llegó a obtener 34 votos, pero no los 38 necesarios para ser elegido magistrado.

Luego de eso, Arias suspendió la votación y anunció que llevará el tema a discusión de las jefaturas de fracción.