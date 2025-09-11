Política

Diputada de PPSD se inhibe de participar en elección de magistrado penal por existir acusación contra ella

Legisladora del partido de gobierno anunció que hay una solicitud de levantamiento de inmunidad contra ella, en la Sala Tercera, por lo que prefiere inhibirse

Por Aarón Sequeira

En una decisión sorpresiva, este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), anunció que se inhibía de participar en las rondas de votación para elegir un magistrado propietario de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.








Sala TerceraElección de magistradoMagistrado penalLuz Mary Alpízar
