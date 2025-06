Pilar Cisneros promete renunciar a inmunidad: ‘¿Por qué el fiscal me acusa a mí, no tuve nada que ver?’

Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido de gobierno, aseguró este lunes que renunciará a su inmunidad si la Corte Suprema de Justicia le da luz verde a la acusación presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, sobre la presunta estructura paralela de financiamiento electoral de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves.

En un video compartido en el chat del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la vocera chavista reclamó que el fiscal Díaz la acuse también a ella como parte de esa estructura de financiamiento, pues alegó que ella no tuvo nada que ver con el asunto.

Adicionalmente, la congresista insistió en que el fideicomiso Costa Rica Próspera nunca coexistió con la campaña electoral, pues dijo que se cerró un día antes de que Rodrigo Chaves fuera postulado oficialmente como candidato presidencial.

En su descargo, Cisneros acusó al fiscal de estar “desesperado” y buscar acusaciones penales para afectar a los chavistas.

La Fiscalía General de la República acusó, este lunes, al presidente Chaves, a Cisneros, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André, así como a los diputados Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar, esta última presidenta del PPSD.

Carlo Díaz los señaló por presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral de 2022, pues les atribuye cometer presuntos delitos electorales.

Según el Ministerio Público, se captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes.

Para todos ellos, el fiscal general solicitó levantamiento de inmunidad y apertura de juicio. Esa acusación pasará a estudio de la Sala Tercera y, luego, de la Corte Plena, que decidirá si traslada la solicitud de levantamiento de inmunidad a la Asamblea Legislativa, para que los diputados decidan si quitan el fuero a los miembros de los supremos poderes.

Cisneros: “¿Por qué me acusa a mí, no tuve nada que ver?"

“Yo renuncio a mi fuero, no hoy, ayer. Además, ¿por qué me acusa a mí? Yo no tuve nada que ver ni con la tesorería, ni con ningún pago de la campaña, ni nada“, alegó.

Cisneros afirmó que ella no tiene miedo ni nada que ocultar, por lo que si la Corte Suprema de Justicia, después de estudiar la acusación penal, decide elevar el caso a juicio, ella va a renunciar a su inmunidad.

Declaraciones de la diputada Pilar Cisneros en relación al levantamiento del fuero, solicitado por la Fiscalía Genera de la República.

“Aquí tienen mi promesa, renuncio a mi fuero, que investiguen lo que quieran, no tenemos nada que ocultar”, enfatizó.

Paola Nájera: ‘Me pongo a disposición de colaborar’

Por su parte, la también acusada Paola Nájera declaró que no ha recibido ningún traslado de cargos y solamente se ha enterado de la acusación por los medios de comunicación.

“Soy muy respetuosa de la justicia, de todo el proceso que se ha llevado a cabo. Nos ponemos en toda la disposición de colaborar de la manera más transparente, como hasta el día de hoy he hecho”, dijo la diputada cartaginesa.