Debate de ¡OPA! Crítica política: Entran ocho candidatos presidenciales a un bar y…

Un candidato le puso los puntos sobre las íes a otro; un contendor colocó contra las cuerdas a su rival por la vacunación; otros dos ofrecieron una inesperada lección de cordialidad. Los postulantes se encontraron en un formato innovador, aunque extenso.

Por Arturo Pardo V.
Debate Se Busca Presidente
El debate organizado por ¡OPA! para las elecciones 2026 reunió a ocho expertos que cuestionaron y evaluaron a los candidatos presidenciales. (Mayela Lopez/Mayela López)







Debate OPAÁlvaro RamosAriel RoblesClaudia DoblesNatalia DíazFabricio AlvaradoJosé Aguilar BerrocalEliécer FeinzaigJuan Carlos HidalgoElecciones 2026

