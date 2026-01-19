Política

Claudia Dobles tiende puente a Álvaro Ramos: ‘En un gobierno nuestro me sentiría agradecida y contenta de poder contar con su liderazgo’

La ex primera dama respondió así a una consulta de Ramos durante un cara a cara en el debate presidencial del canal ¡OPA!, este domingo 18 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Álvaro Ramos del PLN y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, se enfrentaron en un cara a cara en el debate de ¡OPA!
Álvaro Ramos, del PLN; y Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, se enfrentaron en un cara a cara en el debate de ¡OPA! Foto: (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro RamosClaudia Dobleselecciones 2026debate OPA
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.