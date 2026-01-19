Claudia Dobles tiende puente a Álvaro Ramos: ‘En un gobierno nuestro me sentiría agradecida y contenta de poder contar con su liderazgo’

Álvaro Ramos, del PLN; y Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, se enfrentaron en un cara a cara en el debate de ¡OPA! Foto:

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, invitó al aspirante de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, a integrarse a su eventual gobierno, durante el cara a cara que protagonizaron en el debate presidencial del canal ¡OPA!, realizado este domingo 18 de noviembre.

“Yo creo que ese liderazgo (la Presidencia de la República) tiene que tener la capacidad de unir, la capacidad de entablar diálogo con los diferentes sectores, de construir puentes y no quemarlos (...). Por eso, don Álvaro, en un gobierno nuestro yo me sentiría agradecida y contenta de poder contar con su liderazgo y su experiencia”, le propuso Dobles.

Cara a cara en Claudia Dobles y Alvaro Ramos

El liberacionista evitó responder a esa propuesta, pero dijo que también sumaría a todas las personas que compartan su proyecto.

La intervención de Dobles se produjo tras una pregunta de Ramos sobre por qué consideró un error el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda durante el gobierno de su esposo Carlos Alvarado.

“Rodrigo Chaves ha logrado engañar y mentirle a millones de costarricenses y ha sido una pésima experiencia, que dichosamente está pronta a terminar”, aseveró la ex primera dama.

Ramos reafirmó que fue un error traer a Chaves y aseguró que el continuismo no debe seguir. Recalcó que se compromete a respetar la libertad de expresión de los costarricenses.