Claudia Dobles cuestiona compromisos de Laura Fernández con pastores: ‘La fe no es ni debe ser nunca moneda de cambio’

La candidata presidencial Claudia Dobles se refirió en un video a la campaña de Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, al cuestionar el uso de la fe en el debate político.

La candidata presidencial Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), fustigó a la campaña de Laura Fernández, aspirante del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), por el “ofrecimiento de puestos y privilegios” a pastores evangélicos “a cambio de votos”.

“El día de hoy sabemos que Laura Fernández ofreció puestos a pastores a cambio de votos. Esto no es diálogo entre fe y política, es clientelismo. La fe no es ni debe ser nunca moneda de cambio”, declaró la postulante en un video.

Según Dobles, las personas creyentes deben votar en “libertad de conciencia y con dignidad”.

Señaló, además, que frente al clientelismo la propuesta de la Coalición Agenda Ciudadana es una basada en “ideas, principios y valores”.

Las declaraciones de Dobles surgen luego de que La Nación informara que la campaña de Laura Fernández habría negociado con los pastores del Foro Mi País, brazo político de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), 24 candidaturas a la Asamblea Legislativa y prometió “apertura” en las escogencias para magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensoría de los Habitantes y embajadas.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Así fue consignado en un volante entregado el pasado jueves por el Foro Mi País a un grupo de pastores que se reunieron con Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia de PPSO y jefe de campaña de Fernández. El encuentro se efectuó durante la mañana en el Templo Bíblico, en Tibás.