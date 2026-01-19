Debate presidencial de ¡OPA!: Fabricio Alvarado se compromete a no designar embajadores por amiguismo ni pactos a cambio de votos

Fabricio Alvarado estuvo acompañado por César Zúñiga, candidato a diputado en el primer lugar de San José; y David Segura, aspirante a la vicepresidencia. Foto:

El candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, se comprometió este domingo, durante el debate presidencial del canal ¡OPA!, a no designar embajadores elegidos por amiguismos ni por pactos políticos a cambio de votos.

El diputado y aspirante presidencial lanzó un dardo hacia la candidata oficialista, Laura Fernández, debido al pacto revelado por La Nación esta semana, en que ella se comprometió con un grupo de pastores evangélicos, conocido como Foro Mi País, para darle a ese sector 24 candidaturas a la Asamblea Legislativa, así como apertura para darles cargos en la Corte Suprema de Justicia y en las embajadas en el exterior.

El compromiso lo planteó Alvarado cuando el experto en inversión extranjera y economía internacional, Sandro Zolezzi, le planteó el reto de atraer inversiones al país, frente a un contexto impactado por el gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos.

“Nuestros embajadores no serán gente elegida por amiguismos ni negociación a cambio de votos, sino gente capacitada en comercio exterior y diplomacia, no gente que vaya solo a participar en actividades protocolarias”, dijo Alvarado.

Su propuesta es que los embajadores, guiados desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, enfoquen su trabajo en atraer inversión extranjera, con un plazo de tres meses a un año desde el inicio del gobierno para obtener resultados.

En su planteamiento, enfatizó que el mandato a su servicio diplomático será diversificar la inversión, con énfasis en la sociedad comercial con Estados Unidos.

Alvarado también manifestó que un eventual gobierno suyo volverá al modelo tripartito, en conjunto con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el gobierno.

En ese sentido, insistió en que la decisión de Rodrigo Chaves de sacar a Cinde de esa ecuación generó un incremento en el gasto del Ejecutivo de hasta un 60% más, sin generar los resultados que se lograban antes, cuando esta organización era la que atraía las inversiones al país.