Debate presidencial de ¡OPA!: Fabricio Alvarado se compromete a no designar embajadores por amiguismo ni pactos a cambio de votos

Candidato presidencial de Nueva República aseguró que se enfocará en colocar gente capacitada en comercio exterior y diplomacia, no que vaya solo a actividades protocolarias

Por Aarón Sequeira
Debate Se Busca Presidente
Fabricio Alvarado estuvo acompañado por César Zúñiga, candidato a diputado en el primer lugar de San José; y David Segura, aspirante a la vicepresidencia. Foto: (Mayela López /La Nación)







