Fabricio Alvarado envía mensaje a pastores tras conocerse acuerdo entre Laura Fernández y un grupo político evangélico

El candidato por el Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, fustigó el encuentro y acuerdo entre la candidata oficialista Laura Fernández y un grupo político evangélico. Vea el mensaje que envió a los pastores.

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), envió este sábado un mensaje a la comunidad de pastores, tras conocerse un acuerdo entre la aspirante del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, y un grupo político evangélico. El pacto contempla candidaturas a diputación y posibles espacios en otras instancias de gobierno para ese sector.

“Entiendo que la batalla espiritual requiere una batalla cultural, la cual Nueva República realiza desde su fundación. Y esa batalla significa también en esta campaña dar a conocer la mentira y demostrar que Pueblo Soberano y Laura Fernández no son conservadores. Sin miedo a lo que signifique esa lucha, decido no quedarme callado”, afirmó Alvarado.

En su mensaje divulgado, el candidato de Nueva República fustigó e hizo referencia al acuerdo entre la aspirante y el Foro Mi País.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

‘Si un candidato dice que es conservador, debe comportarse como tal’

Alvarado sostuvo que quien se llame conservador debe demostrarlo “con hechos, con frutos, no con promesas de puestos o intercambios”, y afirmó que en las papeletas de Nueva República “todos” sus aspirantes son defensores de la vida, la familia y la libertad religiosa.

“Si un candidato dice que es conservador, debe comportarse como tal, con coherencia, con hechos, con frutos… no con promesas de puestos o intercambios. Por eso es que en las papeletas de Nueva República todos nuestros candidatos son conservadores, defensores de la vida y la familia, de la libertad religiosa”, expresó.

Alvarado agregó que, durante su paso por la Asamblea Legislativa, Nueva República se opuso a iniciativas relacionadas con terapias de conversión, diversidad sexual y la legalización del cannabis, mientras que, según afirmó, Fernández “ha sido tibia en sus posiciones”.

“Laura Fernández no es conservadora, más bien, ha sido abanderada del globalismo promotor de la Agenda 2030, ha sido tibia en sus posiciones y hoy le ofrece a usted una papeleta de diputados donde le vende que hay pastores y gente del sector cristiano, pero en los principales puestos puso gente contraria a nuestros principios ”, manifestó.

“Me parece importante que los creyentes en este país tengan esta información, porque les están queriendo meter gato por liebre”, añadió.

En esa línea, Alvarado aseguró que figuras como Marta Esquivel, candidata a diputada por el primer lugar de Heredia, votó a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y recordó que Nayuribe Guadamuz declaró de interés público la marcha del orgullo LGBTIQ+, lo cual, a su juicio, refleja prácticas de la política tradicional.

“Mi pregunta es, ¿somos o no somos? Y mi pregunta no es para estos candidatos. Porque lo que están haciendo es lo que ha hecho siempre la política tradicional: mentir, ofrecer puestos o conseguirlos firmando compromisos que después no van a cumplir”, concluyó.