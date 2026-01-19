Debate presidencial de ¡OPA!: estas fueron las propuestas y evaluaciones a ocho candidatos

El debate organizado por ¡OPA! reunió a ocho expertos que cuestionaron y evaluaron a los candidatos presidenciales. Foto:

Durante el debate presidencial organizado por el canal ¡OPA!, ocho candidatos presidenciales expusieron sus propuestas, cada uno sobre una problemática específica, de previo a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Bajo el lema: “Se busca presidente, el gran reto”, el espacio reunió a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Fabricio Alvarado, de Nueva República; Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN); Natalia Díaz, de Unidos Podemos; Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y José Aguilar Berrocal, de Avanza.

La primera parte del debate se organizó en mesas temáticas, donde expertos formularon preguntas y cada candidatura contó con seis minutos para plantear sus respuestas.

Posteriormente, cada aspirante contó con cuatro minutos para responder, mientras que el experto tuvo 90 segundos para replicar sobre las propuestas del candidato; y finalmente, cada candidato dispuso de otros 90 segundos para una contrarréplica.

Tras ese intercambio de ideas, el experto emitió una calificación con base en colores, como un semáforo: verde, amarillo y rojo. Siendo el primero la mejor valoración y el último el peor.

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos, junto a Jorge Ocampo, primer vicepresidente; y Freddy Morera, primer lugar por San José. Foto: (Mayela Lopez/Mayela López)

Natalia Díaz: pobreza y desempleo

La primera en exponer fue Natalia Díaz, a quien le correspondió la mesa de trabajo de pobreza y desempleo, con un enfoque en las mujeres. Habló de redes de cuido, de educación dual, de condiciones especiales de aseguramiento, y de articular diferentes instituciones, entre otras cosas.

La especialista Roxana Víquez la interpeló: “Yo leí su programa de gobierno y me dio mucha tristeza que en su plan de gobierno, en 147 páginas, encontré la palabra ‘mujer’ solo dos veces. Tampoco vi propuestas concretas para la pobreza. Su propuesta carece de una línea directa para las mujeres jefas de hogar o en situación de informalidad”.

Víquez le dio una tarjeta amarilla, dijo que sí hay propuestas hacia las mujeres, pero no hay propuestas innovadoras para bajar embarazo en la adolescencia o para mayores alianzas público-privadas.

Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, durante el debate presidencial del canal ¡OPA!. Foto: (Mayela Lopez/Mayela López)

Juan Carlos Hidalgo: alto costo de la vida

El segundo en responder fue Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, quien debió explicar sus propuestas para combatir el alto costo de la vida. En ese sentido, dijo que se requerirá una coordinación interinstitucional. Planteó convocar una mesa de trabajo con los ministros de la Presidencia y de Hacienda, y el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Aseguró que es necesario que se hablen.

Desde el BCCR planteó un aumento de la tasa de política monetaria y el uso de reservas internacionales para evitar choques en el tipo de cambio. Aseguró que el gobierno debe priorizar el gasto para atender a las familias más afectadas.

También dijo que había que avanzar con una propuesta para mejorar la productividad y reducir las cargas sociales.

Se comprometió en luchar contra la tramitología y propuso una “guillotina desregulatoria” para disminuir las regulaciones, así como impulsar la digitalización del Estado.

El experto José Luis Arce cuestionó su timidez al no decir que dará subsidios. En cuanto al alto costo de la vida, dijo que son temas más complejos que los vistos en el pasado, por ejemplo, en vivienda. Le puso una nota amarilla.

José Aguilar, candidato presidencial de Avanza, durante el debate del canal ¡OPA!. Foto: (Mayela Lopez/Mayela López)

José Aguilar: infraestructura y movilidad

El tercer candidato fue José Aguilar, quien estuvo en la mesa de trabajo de infraestructura y movilidad y se enfocó directamente en el tiempo perdido en presas. Habló de más transporte público, especialmente el que funciona con energía eléctrica.

Él también mencionó la necesidad de promover el teletrabajo en el sector público y sugerirlo en el sector privado.

Además, habló sobre una propuesta para que las reparaciones en calles y carreteras sean en horario nocturno. Asimismo, habló de semáforos con inteligencia artificial y de mayor presencia de policías de tránsito.

El especialista en infraestructura Olman Vargas indicó como positivo que haya propuestas de corto, mediano y largo plazo, pero dijo que le hizo falta propuestas de carácter inmediato, como de seguridad vial, pues son muchos los accidentes que generan muertos, heridos y mayores problemas viales.

Le otorgó una calificación amarilla.

Ariel Robles, del Frente Amplio, acudió en compañía de la también diputada Sofía Guillén, y el candidato a legislador por San José José María Villalta. Foto: (Mayela Lopez/Mayela López)

Ariel Robles: alto endeudamiento

Ariel Robles, del Frente Amplio, fue el cuarto candidato en hablar y le tocó exponer sus propuestas sobre el alto endeudamiento. Afirmó que las casas tienen alto endeudamiento por el alto costo de la vida y los salarios que no aumentan. Propuso medidas a corto plazo lideradas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Cuestionó el decreto N.° 43.270 y promovió cambiarlo.

Para las medidas a largo plazo, propuso mejorar la educación financiera y reforzar el derecho al olvido, que será liderado por José María Villalta, desde el Congreso si resulta electo diputado. Su público meta son las personas que destinan más del 50% de su salario para pagar deudas.

El experto Danilo Montero dijo que arrancó bien su exposición, pero que dudaba sobre el avance de su propuesta. Señaló que el MEIC tiene muy pocas capacidades. Consideró que el derecho al olvido es insuficiente. Le sacó una tarjeta roja.

Fabricio Alvarado, candidato del Partido Nueva República. (Mayela Lopez/Mayela López)

Fabricio Alvarado: geopolítica y política exterior

A Fabricio Alvarado, de Nueva República, le tocó exponer sobre política exterior y, especialmente, sobre la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Él habló de la importancia de la acción conjunta entre la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Cancillería. Afirmó que ese trabajo en equipo se debe retomar y comenzar a dar frutos durante el primer año de gobierno.

Recalcó que sus embajadores no serán nombrados por amiguismo y llegarán a trabajar para posicionar al país.

El experto en política internacional Sandro Zolezzi señaló que había debilidad en políticas públicas, especialmente por lo caro que se ha vuelto Costa Rica en comparación con otros países.

Sin embargo, afirmó que Alvararo lo había sorprendido y le otorgó la primera tarjeta verde de la noche.

Álvaro Ramos, del PLN, acudió al debate con Karen Segura, su candidata a la primera vicepresidencia y experta en seguridad; y Álvaro Ramírez, primer lugar de San José. Foto: (Mayela Lopez/Mayela López)

Álvaro Ramos: seguridad

A Álvaro Ramos, del PLN, le correspondió la mesa de trabajo de seguridad. Él propuso megaoperativos policiales en las zonas más peligrosas, aumentar la cantidad de policías en las calles, retomar la presencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) en las fronteras, así como en Drake y Sixaola; y que Guardacostas regrese a su sitio original, cerca del mar.

Duplicaría el presupuesto para las asociaciones de desarrollo comunal, destinándoles un 2% del monto recaudado por el impuesto sobre la renta, porque aseguró que actualmente se incumple la ley que da ese mandato.

Enfatizó en que la salud mental es fundamental para abordar la seguridad, por lo que dijo que promoverá un plan nacional.

La experta Hazel Villalobos le aplaudió que mencionara las acciones preventivas, así como que proponga acciones operativas para la focalización del servicio policial, pero insistió en que el crimen organizado no se combate solo con más policías. Le sacó una tarjeta amarilla.

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana. (Mayela Lopez/Mayela López)

Claudia Dobles: educación

A Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, le correspondió hablar sobre la educación y el hecho de que los niños no sepan leer o escribir.

Ella habló de que se deben cerrar varias brechas: la de conectividad, para tener una educación cada vez más digitalizada, la de zonas rurales versus zonas urbanas, y la de género.

También habló del aumento de presupuesto donde más importa: docentes y estudiantes. De tener un mejor funcionamiento en comedores, en transporte escolar y en las becas de Avancemos.

Para ello propuso establecer alianzas y trabajo entre varios entes, que incluyen la Asamblea Legislativa.

El experto Benjamín Vargas dijo que no bastaba tener la respuesta correcta, sino su ejecución, pero dijo que iba por la ruta correcta y le dio tarjeta verde.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, acudió al debate junto a Gabriel Zamora, su candidato a vicepresidente. Foto: (Mayela Lopez/Mayela López)

Eli Feinzaig: salud y la CCSS

El octavo y último candidato en exponer sus ideas fue Eliécer Feinzaig, del PLP, quien presentó sus propuestas en materia de salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El aspirante señaló que las soluciones en este tema le corresponden a la CCSS, por su independencia, pero afirmó que buscará realizar los mejores nombramientos.

Promoverá las clínicas móviles, agilizar procedimientos sencillos en listas de espera, horarios extendidos, así como compra de equipo y materiales. Añadió que dará prioridad a la contratación de especialistas extranjeros, para lo cual ya hay un proyecto de ley en la corriente legislativa.

Además, promoverá repatriar especialistas nacionales que trabajan en el extranjero. Reactivará la cartera de infraestructura, como por ejemplo, el hospital de Cartago.

Agregó que desarrollará acuerdos entre la CCSS, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el sector privado para atender las listas de espera.

El experto Rodolfo Garbanzo aplaudió que el candidato abordará la gobernanza de la CCSS (Junta Directiva). Señaló que le hubiese gustado que señalara cuáles son medidas a corto, mediano y largo plazo. Le asignó tarjeta amarilla.