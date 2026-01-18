Debate presidencial en el canal ¡OPA!: Siga aquí los principales acontecimientos

A las 6:30 p. m. dará inicio el debate presidencial del canal ¡OPA!, previo a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Bajo el lema: “Se busca presidente”, el espacio reunirá a ocho candidatos presidenciales: Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Fabricio Alvarado, de Nueva República; Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN); Natalia Díaz, de Unidos Podemos; Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y José Aguilar Berrocal, de Avanza.

El evento se transmitirá a través del canal ¡OPA!, canal 38 y en sus plataformas digitales y redes sociales.

El esquema de este debate es diferente a los tradicionales. Los candidatos se enfrentarán a una simulación de gobierno en tiempo real, donde deberán responder a situaciones concretas del país.

El canal informó que, de los candidatos invitados, la única que declinó asistir fue Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO).

Estos son los ocho candidatos presidenciales que participarán en el debate del canal ¡OPA! este domingo, de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

La Nación le llevará los detalles de este debate en tiempo real.

5:30 p. m. Ambiente previo Copiado!

Al frente del mercado La California, en San José, donde se realizará el debate, adeptos de los ocho candidatos presidenciales calientan el ambiente con comparsas, cánticos y banderas.

Entre bandas y banderas grupos partidarios esperan la llegada de los candidatos al debate de Canal OPA

Los candidatos comenzaron a llegar y saludar a sus simpatizantes.

La candidata Natalia Díaz, de Unidos Podemos, fue recibida por un niño que la persignó.

A su llegada, el candidato liberacionista, Álvaro Ramos, afirmó que esta propuesta de debate le parece “un formato muy interesante”.