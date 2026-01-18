EN VIVO

Debate presidencial en el canal ¡OPA!: Siga aquí los principales acontecimientos

Evento reunirá a ocho candidatos por la presidencia de la República y comenzará a las 6:30 p. m.

Por Irene Rodríguez y Aarón Sequeira
EscucharEscuchar

actualizaciones

A las 6:30 p. m. dará inicio el debate presidencial del canal ¡OPA!, previo a las elecciones del próximo 1.° de febrero.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026DebatesDebate OPA
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído