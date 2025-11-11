Política

Contraloría desmiente versión de gobierno sobre supuesto atraso en subsidios para cuido de enfermos en fase terminal

Ministra Paula Bogantes y presidenta de la CCSS trasladaron responsabilidad a la CGR, pero ente advirtió de que responsabilidad de hacer gestión debidamente era de la Caja

Por Aarón Sequeira
Contraloría General de la República (CGR)
La Contraloría desmintió que tenga en análisis "desde hace días" el presupuesto de la CCSS con los recursos para pagar los subsidios a cuidadores de enfermos terminales, como lo aseguró la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes. (Rafael Pacheco /La Nación)







