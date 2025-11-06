Política

Bloqueo de Rodrigo Chaves: Cuidadores de personas enfermas exigen convocar proyecto. ‘Se nos han muerto cinco personas’

Rodrigo Chaves mantiene fuera de agenda proyecto del FA que agiliza traslado de fondos al programa de licencias de cuido de personas terminales y menores

Por Aarón Sequeira
Imagen ilustrativa de cuido de paciente termina
El programa de licencias de cuido a pacientes terminales o menores graves empezó a tener problemas de financiamiento desde agosto. (Shutterstock/La Nación)







