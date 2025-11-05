Política

Contraloría confirma necesidad de reforma legal para liberar subsidios para cuidadores de enfermos terminales

Rodrigo Chaves tiene bloqueado el proyecto y alega que reforma no es necesaria; presidente deja responsabilidad de autorizar transferencia a la Contraloría

Por Aarón Sequeira
Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

