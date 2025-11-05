‘Don Rodrigo, no fuimos para que usted hiciera otro show político’: Cuidadora de persona enferma responde a presidente por bloqueo a proyecto de ley

Ivonne Brenes Ovares, una de las familiares de personas con enfermedades terminales o menores con enfermedades graves que se manifestaron este lunes y martes en Casa Presidencial, le respondió al presidente, Rodrigo Chaves, que sí es necesario el proyecto de ley que facilitaría la entrega de los subsidios estatales para esas personas cuidadoras.

“Estoy regresando a casa, para cuidar a Mía, después de haber estado en la Casa Presidencial. Estoy sumamente triste de ver el video que circula en redes sociales. Don Rodrigo Chaves, no fuimos para que usted hiciera otro show político, sino a pedir que las licencias de cuido de la ley 7756 se paguen”, explicó Brenes.

La ciudadana dijo, en un video publicado en sus redes sociales, que a ella nadie le mintió y destacó que la Asamblea aprobó la iniciativa legal, en una vía rápida, para que no haya problemas legales para el pago de las licencias que les deben desde agosto.

“¿Qué hizo usted? Política. Culpó a la CCSS, culpó a doña Marta (Esquivel, expresidenta de la Caja), pero miles de costarricenses seguimos sin recibir el pago. Esto no es política, esto no tiene color político, hay un tema de humanidad. Se han muerto pacientes, tenemos préstamos atrasados, pagos de alquiler atrasados, no hay comida, medicina ni terapias“, dijo Brenes.

Ella aseguró que acudió a la Casa Presidencial y tuvo “un poquito de esperanza” al ver salir a Rodrigo Chaves, pero calificó como risible que el mandatario se haya burlado de la necesidad de esas familias y que no conocía de la ley.

“Cuando ya no supo qué responder, calló a sus camarógrafos y los metió. Esto no es política, el Frente Amplio no hizo el proyecto por política, sino por humanidad. Sus diputados lo firmaron”, dijo.

Isabel Brenes también le habló en el video a Pilar Cisneros y recordó que ella le dijo, el 16 de octubre, en un correo y le dijo que iban a hacer todo lo posible por el proyecto.

Se trata del expediente 25.240, que busca autorizar la ejecución presupuestaria de una transferencia por ¢2.700 millones para suplir el faltante para esos subsidios y cuyo avance bloqueó Rodrigo Chaves.

Varias familias dejaron de recibir esos subsidios desde agosto, porque el monto presupuestado para 2025 ya se acabó y, aunque los diputados aprobaron una partida adicional, en el Tercer presupuesto extraordinario de este año, podría existir una barrera legal que impida ejecutarlos.

El problema es que la ley solo permite un monto específico del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para esos subsidios y, al acabarse, podría no haber camino legal para transferir más.

Rodrigo Chaves les dijo a esas familias, este lunes, que el proyecto del Frente Amplio para superar la barrera legal no es necesario, a pesar de las advertencias del ministro de Trabajo, Andrés Romero, y la directora general del Fodesaf, Hellen Somarribas.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, dijo que los dineros los aprobará la junta directiva de la CCSS el jueves y los enviará a aprobación de la Contraloría, pero podría haber trabas legales.