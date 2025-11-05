Política

‘Don Rodrigo, no fuimos para que usted hiciera otro show político’: Cuidadora de persona enferma responde a presidente por bloqueo a proyecto de ley

Ivonne Brenes Ovares, una de las familiares de enfermos que piden pago de subsidio legal, rechazó comentarios de Rodrigo Chaves sobre falta de recursos para subsidio de programa de la CCSS.

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

Ivonne Brenes Ovares, una de las familiares de personas con enfermedades terminales o menores con enfermedades graves que se manifestaron este lunes y martes en Casa Presidencial, le respondió al presidente, Rodrigo Chaves, que sí es necesario el proyecto de ley que facilitaría la entrega de los subsidios estatales para esas personas cuidadoras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Licencias de cuidoEnfermos terminalesMenores gravemente enfermosCCSSFodesafRodrigo Chaves
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.