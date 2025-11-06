Política

CCSS aprueba ¢2.700 millones para licencias de cuido a pacientes terminales, pero ¿podrá ejecutarlos?

Contraloría advirtió que la CCSS incumplió con el reporte de saldos conciliados de sus cuentas en octubre, lo que causaría que se le impruebe el presupuesto solicitado

Por Aarón Sequeira
Ivonne Brenes y Paulina Ramírez
Ivonne Brenes, madre de una niña con enfermedad grave, conversó en octubre con Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, sobre la falta de recursos para el pago de licencias de cuido de pacientes terminales y menores graves. (Cortesía despacho Paulina Ramírez/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

