Sala Constitucional ordena a la CCSS pagar licencias de cuido atrasadas: no puede alegar falta de presupuesto

El presidente Rodrigo Chaves mantiene bloqueado un proyecto de ley que permitiría liberar recursos para el pago de esas licencias

Por Sebastián Sánchez
Un hombre, de espaldas, pone carteles con los mensajes de cuidadores.
Las personas con licencia de cuido de enfermo terminal o menor gravemente enfermo pusieron carteles frente a Casa Presidencial para protestar y pedirle al presidente Rodrigo Chaves que convoque el proyecto de ley que permite tomar fondos extraordinarios para pagar a personas en esta condición. (Cortesía/Cortesía)







