Política

Sala Constitucional condena decisión de Gilberth Jiménez de declarar secreta sesión sobre Celso Gamboa con director de la DIS

Magistrado argumentan que no se siguieron los procedimientos legislativos para declarar sesión como privada

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Sala Constitucional condenó la decisión del diputado, Gilbert Jiménez, de declarar privada una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el pasado 26 de junio.
La Sala Constitucional condenó la decisión del diputado, Gilbert Jiménez, de declarar privada una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el pasado 26 de junio. (Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala ConstitucionalGilbert JiménezAsamblea LegislativaCelso GamboaDISJorge Torres
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.