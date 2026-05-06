Comité de Protección de Periodistas exige a Estados Unidos frenar uso de visas para presionar a la prensa tras caso de ‘La Nación’

El gobierno de Donald Trump revocó la visa a varios de los miembros de la Junta Directiva de 'La Nación'.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) mostró su preocupación por la decisión de Estados Unidos de revocar la visa a cinco de siete miembros de la Junta Directiva de La Nación.

El CPJ exigió que “la revocación de visas por parte de la administración Trump como forma de controlar la libertad de expresión debe terminar”, al tiempo que pidió explicaciones claras “de por qué a los directores de uno de los principales medios fiscalizadores de Costa Rica, La Nación, se les prohibió viajar a Estados Unidos”.

“El presidente Rodrigo Chaves ha convertido el ataque a la prensa en un elemento central de su estrategia política, prometiendo en su campaña presidencial de 2022 actuar como un “tsunami” contra los medios independientes, incluido La Nación. Su administración ha reprimido sistemáticamente el periodismo independiente, como lo ha documentado el CPJ", dice el Comité en un comunicado emitido este 5 de mayo.

CPJ es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que defiende la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial; se trata de una de las entidades más prominentes en su ramo.

En su comunicado, CPJ explica que la decisión del gobierno de Donald Trump se produce en un momento en que Estados Unidos ha fortalecido sus lazos con Costa Rica, “y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó recientemente a Costa Rica como un ”modelo" para la región".

“Estados Unidos solía ser un referente de la libertad de prensa y un defensor de los periodistas perseguidos. Lamentablemente, ya no es así”, denunció José Zamora, director regional del CPJ Américas.

“La revocación de visas a los directores de La Nación demuestra cómo la administración Trump instrumentaliza el sistema de visas estadounidense para castigar las voces críticas y censurar las opiniones disidentes, incluso negando el beneficio de viajar a Estados Unidos, a menudo en defensa de quienes atacan a la prensa”, agregó.

El CPJ añadió que el Departamento de Estado de EE. UU. no respondió a su solicitud de comentarios sobre el caso.

De acuerdo con la organización, Trump ha usado el retiro de visas como castigo a periodistas y comentaristas críticos en otros contextos aparte del costarricense.

Según ese organismo, en octubre de 2025 el comentarista británico Sami Hamdi fue detenido tras la revocatoria de su visa y liberado dos semanas después.

También enumera el caso del escritor australiano Alistair Kitchen se le negó la entrada tras un interrogatorio en el aeropuerto de Los Ángeles.

Asimismo, CPJ reclama que a la estudiante de doctorado Rümeysa Öztürk, de la Universidad de Tufts, le revocaron la visa por un artículo de opinión sobre la ofensiva de Israel en Gaza; pasó seis semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y luego salió del país al concluir sus estudios.

El Comité para la Protección de los Periodistas es una organización independiente y sin ánimo de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo: “Defendemos el derecho de los periodistas a informar de forma segura y sin temor a represalias”.

Organismos han mostrado su preocupación por el retiro de las visas en un contexto en el que Costa Rica sigue en caída en cuanto a libertad de prensa. (Shutterstock/Shutterstock)

Amplia cobertura

La revocatoria de visas a directivos de La Nación ha generado cuestionamientos sobre sus motivos y eventuales implicaciones para el ejercicio del periodismo. La situación también provocó reacciones de jefes de fracción de la nueva Asamblea Legislativa y de expresidentes de la República.

También ha merecido la cobertura internacional de medios como The New York Times, El País, la Agencia Francesa de Prensa (AFP), la agencia estadounidense Associated Press, The Washington Post y otros.

El pasado 2 de mayo, la empresa periodística confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que señaló que desconoce las razones de la decisión, ya que no recibió una explicación previa y aseguró que esta medida no incidirá en su línea editorial.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años".

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad", se consignó en el comunicado oficial de la empresa.

EE. UU. ha cancelado las visas de al menos15 funcionarios y ciudadanos costarricenses, entre ellos, un expresidente de la República, exlegisladores, magistrados y otras figuras que, de alguna forma, han adversado a Rodrigo Chaves.