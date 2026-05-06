Política

Comité de Protección de Periodistas exige a Estados Unidos frenar uso de visas para presionar a la prensa tras caso de ‘La Nación’

El gobierno de Donald Trump revocó la visa a cinco de siete miembros de la Junta Directiva de ‘La Nación’.

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Por Sebastián Sánchez
Grupo Nación.
El gobierno de Donald Trump revocó la visa a varios de los miembros de la Junta Directiva de 'La Nación'. (Alonso Tenorio)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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