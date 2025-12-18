Política

Claudia Dobles: Es inmoral instrumentalizar instituciones para atacar a candidatos, más aún cuando se trata de nuestros hijos

La aspirante presidencial de la CAC fustigó decisión del PANI de investigar un video en el que aparece la hija del candidato del PLN, Álvaro Ramos, durante un acto de campaña

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
18/12/2025, San José, San Pedro, conferencia de prensa de Claudia Dobles para presentar adhesiones a su partido político.
Claudia Dobles, candidata presidencial de la CAC, denunció el uso de instituciones del Estado, como arma política para atacar a quienes aspiran a liderar el Poder Ejecutivo. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesElecciones 2026PANIÁlvaro Ramos
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.