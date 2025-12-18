Claudia Dobles: Es inmoral instrumentalizar instituciones para atacar a candidatos, más aún cuando se trata de nuestros hijos

Claudia Dobles, candidata presidencial de la CAC, denunció el uso de instituciones del Estado, como arma política para atacar a quienes aspiran a liderar el Poder Ejecutivo.

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), afirmó que la familia —y en particular los hijos— no deben convertirse en blanco de ataques políticos, al criticar lo que considera una instrumentalización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para atacar al aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos.

La ex primera dama se pronunció en relación con la investigación preliminar que decidió abrir el PANI, a raíz de un video en el que aparece la hija de Ramos, cuestionando al presidente Rodrigo Chaves durante un acto de campaña.

Claudia Dobles critica uso de instituciones para atacar a candidatos

Dobles afirmó este jueves, en una conferencia de prensa para anunciar adhesiones a su campaña, que la acción tomada por el PANI, sobre la hija de Ramos, era “desproporcionada” y, en apariencia, una “instrumentalización” de la institución protectora de los menores de edad, “para atacar a un candidato presidencial, en medio de una campaña electoral”.

“No solamente es indebido, no solamente es peligroso, es inmoral, porque si hay algo sagrado para la persona que se está candidateando, es su familia y, todavía más, si estamos hablando de nuestros hijos”, agregó.

La candidata declaró que Costa Rica no puede normalizar que se empleen instituciones financiadas con fondos públicos “como armas políticas en contra de ciudadanos, especialmente si esos ciudadanos están postulando su nombre para una carrera electoral”.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, ha recibido apoyo de distintos sectores políticos, luego que el PANI informara que investigaría la participación de su hija en un acto de campaña, tras la difusión de un video en redes sociales. (JOHN DURAN/John Durán)

Dobles defendió la labor del PANI como institución encargada de velar por la protección de los menores de edad; no obstante, subrayó que esa entidad enfrenta, actualmente, grande retos y deficiencias para cubrir la demanda de su población objetivo. Incluso, aseguró que “tiene sin atender miles de denuncias”.

Igualmente, cuestionó que pese a todas las limitaciones que tiene el PANI para sacar adelante su carga de trabajo, haya decidido intervenir de oficio en el caso de la hija del candidato verdiblanco.

“Este es un momento claro de reflexión, de nosotros como país, de cuáles son las dinámicas políticas que nosotros queremos”, agregó.

En el video que inició el proceso a lo interno del PANI, la hija de Ramos menciona: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador".

El Patronato alegó que el proceso busca determinar si existió una eventual vulneración de derechos de la persona menor de edad.

Rodrigo Chaves se refirió al tema

El presidente Chaves confirmó el miércoles 17 de diciembre que la presidenta del PANI, Kennly Garza Sánchez, le informó sobre las denuncias recibidas tras la difusión en redes sociales del audiovisual, grabado por uno de los asistentes al evento partidario, pero que no se difundió como un material oficial de la campaña liberacionista.

Chaves afirmó que Garza lo contactó tras recibir las denuncias que derivaron en la apertura de una investigación preliminar, e indicó que, de no haber recibido esa llamada, se habría molestado. “Yo vi cuando doña Kennly me llamó, que es un tema políticamente sensible. Si no me hubiera llamado, yo me molesto”, destacó durante conferencia de prensa desde la Casa Presidencial.

Alegó que la niña se aprendió el discurso y dijo no “tragarse” que las palabras de apoyo hacia su padre fueran improvisadas. “A alguien no le gustó que Ramos pusiera a su hija a aprenderse un discurso y por eso lo denunciaron”, agregó Chaves.

Otros cuatro candidatos presidenciales también acusaron al Patronato de instrumentalizar la institucionalidad con fines político-electorales tras la apertura de la investigación.

Se trata de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional (PEN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, también criticó con dureza la actuación PANI.