Presidenta del PANI llamó a Rodrigo Chaves para hablarle del video de hija de Álvaro Ramos

La jerarca del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, llamó al presidente Rodrigo Chaves para informarle de las denuncias sobre un video en el que la hija menor de edad de Álvaro Ramos, del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), critica al mandatario.

En el clip, la niña dice que Costa Rica está en peligro “con un presidente que es un dictador”.

Chaves afirmó que Garza lo contactó tras recibir las denuncias que derivaron en la apertura de una investigación preliminar.

“Vea, don Rodrigo, acaban de poner varias denuncias contra un candidato a la Presidencia de la República”, según relató el mandatario.

Chaves indicó que, de no haber recibido esa llamada, se habría molestado: “Yo vi cuando doña Kennly me llamó, que es un tema políticamente sensible. Si no me hubiera llamado, yo me molesto”.

El mandatario señaló que observó el video y las expresiones de la menor de edad fueron “muy críticas”.

Asimismo, sostuvo que la niña se aprendió el discurso y dijo no “tragarse” que las palabras de apoyo hacia su padre, candidato del PLN, fueran improvisadas.

“A alguien no le gustó que Ramos pusiera a su hija a aprenderse un discurso y por eso lo denunciaron”, alegó Chaves.

Denuncias

El martes pasado, el PANI abrió una investigación preliminar por un clip que circuló en redes sociales, en el que se observa a la hija de Ramos dando un discurso durante un acto de campaña.

En la actividad, la menor expresó: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador”.

“Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar pie diciendo: ‘somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país queremos’”, agrega la hija de Ramos.

Reacciones

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, criticó con dureza esta decisión del PANI al considerar que la institución “ha llegado muy lejos”. Chinchilla expresó su indignación y calificó como intolerable la instrumentalización de menores con fines políticos.

Además, cinco candidatos presidenciales acusaron al Patronato de instrumentalizar la institucionalidad con fines político-electorales tras la apertura de la investigación.

Se trata de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Claudia Alpízar, de Esperanza Nacional (PEN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense.

Por su parte, la presidenta del PANI argumentó que la institución abrió el procedimiento tras recibir múltiples denuncias relacionadas con el video, por lo que actuó de oficio en cumplimiento de sus obligaciones legales.

Garza, además, alegó que el Patronato debe proteger "derechos como la integridad, derecho a la imagen y por supuesto todo esto es del interés superior de la persona menor de edad”.