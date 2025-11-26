Candidatos presidenciales celebran suspensión de subasta de frecuencias y prometen frenar el proceso en eventual gobierno

Los candidatos presidenciales celebraron la decisión de la Sala Constitucional que suspende la subasta de frecuencias de radio y televisión.

Varios candidatos presidenciales y voceros de las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa celebraron la medida cautelar impuesta por la Sala Constitucional que suspende el proceso de subasta de las frecuencias de radio y televisión.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social (CDS); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (UCD), José Aguilar Berrocal, de Avanza, y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), manifestaron su apoyo a la suspensión dictada por el magistrado constitucional Paul Rueda.

También manifestó su posición el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.

Algunos de ellos afirmaron que, si ganan las elecciones, frenarían este proceso y tomarían medidas más lógicas para actualizar los costos por aprovechamiento de las frecuencias.

“Este proceso no solo es técnico, tiene que considerarse la libertad de expresión, la libertad religiosa, la pluralidad de medios y hasta el legado de varios de esos medios. Hay que entender que muchas de esas emisoras son pequeñas empresas”, dijo Dobles.

Ella añadió que se deben revisar y actualizar los pagos que hacen las empresas por la concesión de las frecuencias, pero también se debe tomar en cuenta que hay muchas categorías de medios y lo que significa para la libertad de expresión.

Dobles dijo que el criterio de acceso no puede ser solo el costo económico, pues deja por fuera muchos medios. También aseguró que, en un gobierno suyo, frenaría el proceso y lo haría a la luz no solo de lo técnico sino del respeto a las libertades.

Ana Virginia Calzada, del CDS, destacó que la decisión de la Sala Constitucional consideró que los resultados del amparo podrían ser positivos frente a un proceso que anularía el derecho tutelado de la libertad de expresión.

“En el futuro, cuando llegue al gobierno, lo primero que haré es derogar este concurso y sentarme con los medios de comunicación para definir medidas lógicas, razonables y hechas sobre bases correctas para calcular el monto que las empresas deben pagar”, dijo la candidata presidencial.

En el caso de Aguilar, dijo que la decisión de los magistrados constitucionales es afortunada y aseguró que muestra que la democracia funciona en medio de la separación de poderes.

“Es importante hacer este proceso de manera reposada, calibrando las tarifas, los cánones, que se valoren las inversiones que las pequeñas y medianas empresas han hecho. Adicionalmente, se debe adecuar el canon y los costos al mundo actual, considerando la existencia y el impacto de las redes sociales”, dijo Aguilar.

Boris Molina, del PUCD, celebró la suspensión de la subasta y destacó que es una buena señal del tribunal constitucional y del Estado social de derecho.

“Que esto no sirva para generar más discordia, que ese discurso de odio se acabe y ojalá entendamos que es necesario consensuar y no tomar decisiones que atropellen los derechos de los más vulnerables, como los usuarios de los medios regionales y locales”, dijo Molina.

En medio de la marcha por la educación de los sindicatos magisteriales, Ariel Robles dijo a La Nación que celebra el freno del proceso de subasta que pretende cerrar los pequeños medios de comunicación, locales, rurales, regionales.

“Todavía hay una institucionalidad que aguanta. La libertad de opinión que tienen los medios locales y regionales no puede cercenarse por intereses políticos ni económicos de un gobierno de turno”, comentó Robles.

El jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, dijo que la decisión de la Sala IV fue un paso absolutamente necesario para proteger el interés público en materia de frecuencias de radiodifusión.

El diputado destacó que el magistrado Paul Rueda advirtió que hay un grave riesgo de que se disminuyan drásticamente los servicios de radio y televisión.

“Es un mensaje clarísimo, de que la gestión del espectro radioeléctrico no puede hacerse a espaldas del país, ni poniendo en peligro el derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión. Exigimos que cualquier proceso futuro garantice diversidad, transparencia y protección efectiva de los medios de comunicación como eje de la democracia”, dijo Izquierdo.