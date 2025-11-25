Foros

Subasta de frecuencias de radio expone a Costa Rica a una condena internacional

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido, desde hace décadas, estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

EscucharEscuchar
Por Mauricio Herrera Ulloa
En una democracia, la asignación de frecuencias debe ser todo lo plural que la sociedad requiera para permitir la participación de todos los sectores. (Fotografía con fines ilustrativos).







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sutelsubasta de frecuenciasSistema Interamericano de Derechos HumanosConvención Americana sobre Derechos Humanoslibertad de expresiónpluralismo democrático

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.