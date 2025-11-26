Política

Eli Feinzaig y Ariel Robles exigen a Rodrigo Chaves suspender subasta de frecuencias de radio y televisión

Candidatos presidenciales aseguran que el concurso por las frecuencias amenaza con la libertad de expresión y generaría un apagón de medios locales y regionales

Por Aarón Sequeira
Feinzaig y Ariel contra subasta de frecuencias
Los candidatos presidenciales Eliécer Feinzaig, del PLP, y Ariel Robles, del FA, exigen a Rodrigo Chaves suspender el proceso de subasta de frecuencias de radio y TV. (Archivo LN/La Nación)







Eli FeinzaigAriel RoblesCandidatos presidencialesElecciones 2026FrecuenciasSubasta de frecuenciasFrecuecias de radio y tv
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

