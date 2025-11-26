Eli Feinzaig y Ariel Robles exigen a Rodrigo Chaves suspender subasta de frecuencias de radio y televisión

Los candidatos presidenciales Eliécer Feinzaig, del PLP, y Ariel Robles, del FA, exigen a Rodrigo Chaves suspender el proceso de subasta de frecuencias de radio y TV.

Los candidatos presidenciales y diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), exigieron este martes al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que suspenda la subasta de frecuencias de radio y televisión que amenaza con apagar decenas de televisoras y radioemisoras locales y rurales.

Temprano, este martes, Feinzaig anunció el envío de una carta a la Casa Presidencial donde solicitó formalmente al Poder Ejecutivo suspender inmediatamente el proceso de subasta, para la cual solo pujaron unas pocas empresas por 25 frecuencias, mientras que decenas de pequeñas emisoras se quedaron por fuera debido a los elevados costos.

Para el candidato presidencial del PLP, el modelo impulsado por el gobierno de Chaves constituye un atropello a la libertad de prensa, de comunicación, de información y de pensamiento.

Feinzaig consideró que las cargas económicas que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) pretende ponerles a las empresas, por instrucción directa del Ejecutivo, son imposibles de afrontar para muchas radios o canales de TV regionales.

“Los nuevos precios actúan como una purga por capacidad de pago, dejando en peligro a medios independientes, esenciales para la cohesión social. El espectro radioeléctrico es un bien público, no de ningún gobierno. No puede utilizarse para asfixiar, desplazar o silenciar la pluralidad”, dijo el liberal.

Para Eliécer Feinzaig, la libertad de expresión no se vulnera solamente mediante la censura directa, sino también a través de cargas económicas imposibles de afrontar, decisiones administrativas improvisadas u omisiones regulatorias que alteran el ecosistema mediático sin considerar el impacto social.

Por su parte, Ariel Robles dijo este martes, en el plenario legislativo, que Chaves debe detener la subasta porque ese proceso va a causar la ruina de medios pequeños, comunitarios y rurales.

El frenteamplista aseguró que el proceso de subasta fue hecho “con las patas”, y enfatizó que dejará a múltiples hogares en todo el país sin acceso a múltiples medios televisivos y radiofónicos, pues solo han podido participar grandes corporaciones mediáticas.

“¿Cómo le vamos a decir a radios culturales, Radio Sinaí de Pérez Zeledón, Sinfonola, TV Sur o Canal 14 de San Carlos, que paguen cientos de millones anuales para cumplir con los requisitos para concursar, de dónde van a sacar la plata?“, dijo Robles.

El candidato presidencial del FA aseguró que Chaves lo único que hizo fue beneficiar a “ticos con corona” que sí pueden pagar los costos de la subasta y rechazó el argumento del subjefe chavista, Daniel Vargas, quien alega que el proceso se inició con una ley aprobada años atrás. “Esto se inició por la instrucción de Chaves y la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, con la emisión del acuerdo n.º 063-2024-TEL-Micitt”, puntualizó.