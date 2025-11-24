Pilar Cisneros tilda de ladronas y desvergonzadas a radios y televisoras que no pudieron pagar costos de la subasta

Pilar Cisneros utilizó calificativos como "ladrores" y "desvergonzados" hacia los medios que hoy reclaman los costos para entrar en la subasta de frecuencias y que por 70 años han pagado un canon muy bajo.

La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, calificó de “ladrones y desvergonzados” a los responsables de radioemisoras y televisoras que se estarían apagando porque no pudieron pagar los costos de la subasta de frecuencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Durante un debate abierto en el plenario de la Asamblea Legislativa, este lunes, en torno a la crisis de los medios de comunicación por los elevados precios de la subasta de las frecuencias, Cisneros se dedicó a atacar a las empresas de medios, desde los de amplitud modulada (AM) hasta las de frecuencia modulada (FM) y las televisoras.

Los precios base fijados ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional; $1,6 millones para televisión nacional; y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.

“Estas industrias se acostumbraron a 70 años de prórrogas automáticas. A robar, desvergonzados. ¿Sabe cuánto pagan, por 70 años, una radio AM? ¢10 por día. ¿Una FM? ¢16 al día. ¿Y las televisoras nacionales, que hacen platales? ¢350 al día. Ladrones, desvergonzados", dijo Cisneros.

Además, la diputada chavista aseguró que son los empresarios de radio y televisión los que les doblaron los brazos a los diputados de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC), “que nunca se atrevieron a poner orden en 70 años”.

Cisneros eximió de culpa al gobierno de Rodrigo Chaves y más bien señaló a la Sutel por la fijación de los costos de la subasta y alegó que es por 25 años de operación.

