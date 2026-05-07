Política

17 diputados del PLN firman compromiso para renunciar a su curul si abandonan la fracción

Pacto ‘antitránsfugas’ del PLN surge tras intención de Rodrigo Chaves de sumar liberacionistas para alcanzar mayoría calificada de 38 votos

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Por Sebastián Sánchez
Diputados en plenario de la Asamblea Legislativa
Diputados del PLN este 6 de mayo en el Congreso. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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