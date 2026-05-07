17 diputados del PLN firman compromiso para renunciar a su curul si abandonan la fracción

Diputados del PLN este 6 de mayo en el Congreso.

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) firmó un pacto ético en el que se comprometen a renunciar a su curul en caso de separarse de las tiendas verdiblancas.

El compromiso fue suscrito por los 17 diputados verdiblancos la tarde de este miércoles durante una actividad en el salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. El pacto fue promovido por el Directorio de la Juventud Liberacionista y se denominó “Democracia sin retrocesos”.

“Responsabilidad con la curul: renunciar voluntariamente al cargo en caso de separarse de la fracción, respetando la voluntad del electorado que confió en el Partido Liberación Nacional", dice el compromiso adquirido.

Rodrigo Chaves ha reiterado que buscará 7 diputados del PLN para que el oficialismo tenga mayoría calificada en el gobierno de la continuista Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El pasado 11 de febrero, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que esperaba que en la próxima fracción legislativa del PLN hubiera algunos diputados “buenos” que se sumaran al oficialismo para obtener la mayoría calificada en el Congreso.

Luego de estas afirmaciones, las dudas se han posado sobre la nueva bancada liberacionista. Máxime que en el periodo anterior tres diputaciones se unieron al chavismo: Gilberth Jiménez, Sonia Rojas y Carolina Delgado.

Esta última fue designada para ocupar la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) en el gobierno continuista de Laura Fernández.

“El pueblo decidió continuar con la transformación de esta patria, pero nos dejó un poquito cortos para transformar de manera más sencilla los tres poderes de la República. Yo creo que eso se va a poder lograr. Ya hay 31 (diputados) buenos de este lado, tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria (el PLN)”, declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.

En ese momento dijo que no guarda “esperanzas” de que los congresistas del Frente Amplio (FA) negocien con el chavismo para facilitar aprobar reformas al gobierno de Laura Fernández.

Calificó a las fracciones unipersonales del nuevo Congreso como “irrelevantes”. Se trata de Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Agregó que si ellas se quisieran unir “son bienvenidas”. Es decir, Chaves puso sus expectativas en alcanzar los 38 votos con ayuda de congresistas del PLN.

El oficialismo busca obtener una mayoría calificada que, entre otras cosas, le permitiría aprobar reformas constitucionales. El PPSO logró 31 legisladores.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, ha reiterado en múltiples ocasiones que su bancada se mantendrá unida.

Compromiso ético fue firmado por los 17 legisladores del PLN. (PLN/Cortesía)

Compromisos éticos e ideológicos

La juventud liberacionista describe el documento que contiene 11 compromisos éticos e ideológicos como un instrumento político–ideológico para “el ejercicio de la responsabilidad histórica de defender nuestra democracia”.

Entre los acuerdos que destacan está:

Preservar el principio de alternancia en el poder y las restricciones actuales a la reelección presidencial.

Mantener una conducta respetuosa en espacios de comunicación y rechazar la desinformación y discursos de odio .

. Actuar conforme a los valores socialdemócratas del PLN y escuchar activamente a las bases y ciudadanía.

del PLN y escuchar activamente a las bases y ciudadanía. Renunciar al fuero parlamentario en casos de acusaciones graves, corrupción o crimen organizado solicitados por la Corte Suprema.

en casos de acusaciones graves, corrupción o crimen organizado solicitados por la Corte Suprema. Impulsar sanciones para diputados que incumplan el deber de probidad establecido en la Constitución Política.

que incumplan el deber de probidad establecido en la Constitución Política. Denunciar amenazas, intimidaciones, compra de voluntades o prácticas clientelares provenientes de cualquier sector político.

o prácticas clientelares provenientes de cualquier sector político. Promover y proteger los derechos fundamentales y garantías individuales establecidos en la Constitución.

establecidos en la Constitución. Defender la independencia y autonomía de órganos de control como la Contraloría General de la República, Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Elecciones, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial.

como la Contraloría General de la República, Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Elecciones, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial. Fortalecer la independencia y división entre los poderes de la República.

de la República. Defender el Estado social de derecho , la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la autonomía universitaria. Así como procurar el 8% del PIB para educación .

, la (CCSS) y la autonomía universitaria. Así como procurar el . Impulsar leyes en favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado , así como evitar retrocesos en protección ambiental.

, así como evitar retrocesos en protección ambiental. Mantener el régimen de referéndum según la legislación vigente y las limitaciones constitucionales.

y las limitaciones constitucionales. Impulsar con urgencia iniciativas para enfrentar la crisis de seguridad y fortalecer las instituciones encargadas de proteger a las familias costarricenses.