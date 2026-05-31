Los 5 artículos de opinión más leídos en mayo

¿Qué tienen en común una advertencia institucional, un fenómeno climático, una disputa sobre el poder político, un debate económico y una reflexión sobre el papel de las mujeres en la vida pública? Que capturaron la atención de miles de lectores. Estos son los cinco artículos de Opinión que, de acuerdo con las métricas de La Nación, más se leyeron en el mes que termina.

Diputadas Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). (Archivo LN/Fotocomposición)

Por Isabel Gamboa Barboza, socióloga

Hemos sido educadas por siglos para la complacencia y no para la autoridad. El mandato permanente que se nos impone es agradar, estemos donde estemos, incluso si ocupamos una curul.

El mandatario saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, este martes en el Teatro Popular Melico Salazar, donde tuvo lugar el anuncio sobre la integración del nuevo gabinete. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360

El hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona el Estado; solo cruza el pasillo de un despacho a otro, llevando consigo las riendas del presupuesto nacional, la coordinación del gabinete económico y el control de la maquinaria política del Ejecutivo.

Posición 3: El colón fuerte es un síntoma de nuestro éxito

Trabajadores en una planta de manufactura en Costa Rica ensamblan dispositivos médicos. (Fotografía con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)

Por Alejandro Filloy, exdirector de Amazon Costa Rica

Costa Rica ha atraído tanto capital y divisas que su propia moneda se ha fortalecido más allá de lo que los sectores tradicionales pueden absorber. Dicho de otra manera: el problema del tipo de cambio es la sombra del éxito, no del fracaso.

Posición 2: El que viene no será un fenómeno El Niño más

Las sequías prolongadas amenazarán las cosechas de granos básicos, comprometiendo directamente la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos. (Rafael Pacheco Granados)

Por Darner Mora, salubrista público

Sequías prolongadas, calor extremo, incendios forestales y mayor riesgo de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores forman parte del escenario que expertos prevén para la región entre 2026 y 2027.

Posición 1: Fiscal Carlo Díaz advierte sobre graves riesgos de proyecto de ley anunciado por diputada oficialista

"Un modelo de designación politizado no fortalece la transparencia, como se pretende hacer ver", advierte el fiscal general, Carlo Díaz.

Por Carlo Israel Díaz Sánchez, fiscal general de la República

Un fiscal no puede estar al servicio de una casta política, no puede prestarse para eventuales persecuciones selectivas ni cerrar los ojos ante conductas delictivas de quienes lo eligieron o de grupos afines a ellos. Por eso, la propuesta de trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al fiscal general debe encender todas las alarmas.