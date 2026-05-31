Opinión

Los 5 artículos de opinión más leídos en mayo

Unos provocaron debate; otros, inquietud, y algunos más sorprendieron por su enfoque. Todos tuvieron algo en común: estuvieron entre los cinco artículos de la sección de Opinión más leídos en el mes

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Por Larissa Minsky A.

¿Qué tienen en común una advertencia institucional, un fenómeno climático, una disputa sobre el poder político, un debate económico y una reflexión sobre el papel de las mujeres en la vida pública? Que capturaron la atención de miles de lectores. Estos son los cinco artículos de Opinión que, de acuerdo con las métricas de La Nación, más se leyeron en el mes que termina.








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Larissa Minsky A.

Larissa Minsky A.

Jefa de Información. Labora desde 1991 en La Nación. Periodista de la UCR, cubrió temas científicos por 10 años. Fue 'Redactora del año' del diario (1992); ganó el Vargas Gené de Periodismo (2004) y dos veces el Premio Nacional de Periodismo Científico.

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