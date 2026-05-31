Los 5 artículos de opinión más leídos en mayo

¿Qué tienen en común una advertencia institucional, un fenómeno climático, una disputa sobre el poder político, un debate económico y una reflexión sobre el papel de las mujeres en la vida pública? Que capturaron la atención de miles de lectores. Estos son los cinco artículos de Opinión que, de acuerdo con las métricas de La Nación, más se leyeron en el mes que termina.
Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360
El hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona el Estado; solo cruza el pasillo de un despacho a otro, llevando consigo las riendas del presupuesto nacional, la coordinación del gabinete económico y el control de la maquinaria política del Ejecutivo.
Por Alejandro Filloy, exdirector de Amazon Costa Rica
Costa Rica ha atraído tanto capital y divisas que su propia moneda se ha fortalecido más allá de lo que los sectores tradicionales pueden absorber. Dicho de otra manera: el problema del tipo de cambio es la sombra del éxito, no del fracaso.
Sequías prolongadas, calor extremo, incendios forestales y mayor riesgo de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores forman parte del escenario que expertos prevén para la región entre 2026 y 2027.
Por Carlo Israel Díaz Sánchez, fiscal general de la República
Un fiscal no puede estar al servicio de una casta política, no puede prestarse para eventuales persecuciones selectivas ni cerrar los ojos ante conductas delictivas de quienes lo eligieron o de grupos afines a ellos. Por eso, la propuesta de trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al fiscal general debe encender todas las alarmas.
Jefa de Información. Labora desde 1991 en La Nación. Periodista de la UCR, cubrió temas científicos por 10 años. Fue 'Redactora del año' del diario (1992); ganó el Vargas Gené de Periodismo (2004) y dos veces el Premio Nacional de Periodismo Científico.
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