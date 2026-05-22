Foros

El que viene no será un fenómeno El Niño más

Expertos llaman a fortalecer protocolos sanitarios, vigilancia epidemiológica y planificación hídrica ante un fenómeno que podría alterar significativamente las condiciones de vida en buena parte de Centroamérica

EscucharEscuchar
Por Darner Mora Alvarado
San Juan de Chicuá; Fincas; Terrenos; Cultivos; Agricultores; Fenómeno El Niño; Agricultura; Fenómeno climático La Niña; Ausencia o exceso de lluvia; Sembríos; Cosechas; Cebolla
Las sequías prolongadas amenazarán las cosechas de granos básicos, comprometiendo directamente la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
fenómeno El NiñoDarner Morasequíasagua potable

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.