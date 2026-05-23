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El colón fuerte es un síntoma de nuestro éxito

El debate sobre el tipo de cambio apunta al síntoma. El verdadero reto es estratégico

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Por Alejandro Filloy
Operarios con batas y gorros de protección trabajan en una línea de producción de dispositivos médicos en una planta de manufactura en Costa Rica.
Trabajadores en una planta de manufactura en Costa Rica ensamblan dispositivos médicos. (Fotografía con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)







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