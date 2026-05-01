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Fiscal Carlo Díaz advierte sobre graves riesgos de proyecto de ley anunciado por diputada electa

Fortalecer el Ministerio Público no pasa por someter su designación a dinámicas políticas, sino por consolidar su independencia. Es clave avanzar hacia su reconocimiento con rango constitucional

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Por Carlo Israel Díaz Sánchez
10/11/2023/ Retratos de el Fiscal General Carlo Díaz / foto John Durán
"Un modelo de designación politizado no fortalece la transparencia, como se pretende hacer ver", advierte el fiscal general, Carlo Díaz. Foto: Archivo LN / John Durán







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