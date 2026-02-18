Editorial

Editorial: Venezuela luego de Maduro: petróleo primero, democracia después

Tras el fin de Maduro, la economía da señales de mejora, pero no hay avances tangibles hacia la apertura política. Satisfecho con la obediencia del régimen, Trump mantiene como énfasis el petróleo, no la democracia

Por La Nación
Esta combinación de imágenes creada el 21 de enero de 2026 muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para juramentar como presidenta interina de Venezuela en Caracas el 5 de enero de 2026, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (fuera de cuadro), habla con la prensa luego de las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mostrado cierta apertura y, sobre todo, obediencia al gobierno estadounidense. El mandatario, Donald Trump, anunció que visitará Venezuela, aunque en un futuro aún indefinido. (FEDERICO PARRA JIM WATSON/AFP)







editorialVenezuelaNicolás MaduroDelcy Rodríguezpetróleo
