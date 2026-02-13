El Mundo

¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? Delcy Rodríguez lanza promesa en cadena de EE. UU.

Delcy Rodríguez habló en NBC sobre el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un mural que representa al ex presidente venezolano Hugo Chávez se observa durante una marcha de simpatizantes del gobierno en el Día Internacional de la Juventud, en Caracas, el 12 de febrero de 2026.
Un mural que representa al ex presidente venezolano Hugo Chávez se observa durante una marcha de simpatizantes del gobierno en el Día Internacional de la Juventud, en Caracas, el 12 de febrero de 2026. (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Delcy RodríguezVenezuelaNBCElecciones libres
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.