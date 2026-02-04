El Mundo

Argentina pide a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Un juez argentino solicitó formalmente la extradición de Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, bajo el principio de jurisdicción universal. Conozca los detalles.

Por AFP
Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro
Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras ser extraído por Estados Unidos de Caracas el 3 de enero. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







